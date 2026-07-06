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तेलंगाना में लागू होगी 'वन स्टेट, वन टैक्स' व्यवस्था; प्राइवेट बसों और मैक्सी कैब के टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

तेलंगाना सरकार प्राइवेट बसों के लिए 'एक राज्य, एक टैक्स' प्रणाली लाने जा रही है. पढ़ें, परिवहन विभाग की नई नीति पर पूरी रिपोर्ट.

Telangana One State One Tax
तेलंगाना में लागू होगी 'वन स्टेट, वन टैक्स' व्यवस्था. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 3:48 PM IST

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हैदराबादः तेलंगाना परिवहन विभाग राज्य में निजी चार्टर्ड बसों की टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है. सरकार 'एक राज्य, एक टैक्स व्यवस्था' लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. वर्तमान में लागू तीन तरह की टैक्स प्रणालियों (एक जिला, दो जिलों की सीमा, और राज्य स्तर) को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है. अब, सभी बसों की सीटों पर एक समान त्रैमासिक टैक्स लगाने की तैयारी है.

तेलंगाना राज्य में 6,641 निजी बसें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज सेवाओं के रूप में चल रही हैं. इनमें आम यात्रियों के लिए ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाने वाली बसों के साथ-साथ निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली बसें भी शामिल हैं. मौजूदा व्यवस्था में प्रति सीट न्यूनतम 1,120 रुपये से लेकर अधिकतम 3,285 रुपये तक टैक्स लिया जा रहा है. जिससे विभाग को हर तीन महीने में 117.83 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है.

परिवहन विभाग नई व्यवस्था के तहत प्रति सीट 1,500 रुपये या 1,800 रुपये टैक्स वसूलने की योजना बना रहा है. अगर यह 1,500 रुपये तय होता है, तो इससे सालाना करीब 142.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. वहीं, अगर इसे 1,800 रुपये तय किया जाता है, तो कुल 169.71 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हर साल लगभग 209 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.

दूसरी तरफ, एक ही जिले के भीतर चलने वाली बसों की संख्या 5,100 है. जिन पर अभी हर तीन महीने में 1,120 रुपये टैक्स लगता है. नई व्यवस्था में बस चाहे एक जिले में चले या पूरे राज्य में, टैक्स बराबर ही देना होगा. इस वजह से कम दूरी पर चलने वाली बसों के मालिकों के लिए यह नई प्रणाली बोझ बन सकती है.

परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है कि अभी केवल इस पर अध्ययन किया जा रहा है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई निर्णय लिया जाता है, तो उससे पहले बस मालिकों की राय ली जाएगी. इस नई नीति में राज्यव्यापी परमिट के साथ-साथ संयुक्त जिला परमिट (joint district permit) भी शामिल है.

8 से 17 सीटों वाले मैक्सी कैब और वैन को हर तीन महीने में टैक्स देना पड़ता है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में इन वाहनों के लिए एक ही बार में लाइफ टैक्स (लाइफटाइम टैक्स) चुकाने की सुविधा है. इस सहूलियत की वजह से अधिकारियों ने पाया है कि वहां ऐसे वाहनों की संख्या काफी अधिक है. इसी को देखते हुए खबर है कि तेलंगाना के मैक्सी कैब और वैन मालिकों को भी दो विकल्प- त्रैमासिक या लाइफ टैक्स देने का फैसला लिया गया है.

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