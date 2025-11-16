ETV Bharat / bharat

2030 तक एयरो इंजन राजधानी बनेगा तेलंगाना: आईटी मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू

तेलंगाना सरकार का लक्ष्य 2030 तक तेलंगाना को देश की एयरो इंजन राजधानी के रूप में विकसित करना है.

babu
श्रीधर बाबू (X@OffDSB)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के आईटी मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2030 तक तेलंगाना को देश की एयरो इंजन राजधानी के रूप में विकसित करना है. उन्होंने कहा कि प्रमुख उद्योगों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में एयरोस्पेस और डिफेंस इको सिस्टम (एयरोस्पेस और रक्षा-संबंधी प्रणाली) विकसित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

इससे पहले उन्होंने शनिवार को 'इंडियाज एयोरस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग समिट' हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के खेनका सभागार में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और आईएसबी मुंजाल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इसका उद्घाटन किया.

यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना
उन्होंने बताया, "राज्य के एयरोस्पेस निर्यात का मूल्य 2023-24 में 15,900 करोड़ रुपये था और 2024-25 में 30742 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह राज्य सरकार के प्रदर्शन का प्रमाण है. हमने उद्योग के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करने के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है. हैदराबाद में पहले ही कई संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं और कई बड़ी कंपनियां भी निवेश में रुचि दिखा रही हैं."

मंत्री ने प्रमुख निवेशों पर प्रकाश डाला, जिनमें आदिबतला में टाटा-सफ्रान एयरो-इंजन सुविधा (425 करोड़ रुपये) शामिल है, जो अब चालू है, JSW डिफेंस यूएवी मैन्युफैक्चरिंग (800 करोड़ रुपये) और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की नई रक्षा उत्पादन सुविधा (500 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

वहीं, हीरो एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि भारत एयरोस्पेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और विदेशी सैटेलाइट को ओर्बिट में लॉन्च करना एक अच्छी बात है.

प्रोग्राम में कौन हुआ शामिल
प्रोग्राम में DRDO ब्रह्मोस के महानिदेशक, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और एमडी डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी, एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, बीईएल के सीएमडी मनोज जैन, बोइंग इंडिया के दक्षिण एशिया अध्यक्ष सलिल गुप्ते, आईएसबी के डीन प्रो. मदन पिल्लुटला, आईएसबी एमजीआईएम के कार्यकारी निदेशक डॉ. चंदन चौधरी और अन्य ने भाग लिया.

यह भी पढ़ें- 'एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में...', असम के मंत्री के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया

TAGGED:

AERO ENGINE CAPITAL
AERO ENGINE
AERO ENGINE CAPITAL BY 2030
TELANGANA AERO ENGINE CAPITAL
TELANGANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.