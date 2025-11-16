ETV Bharat / bharat

2030 तक एयरो इंजन राजधानी बनेगा तेलंगाना: आईटी मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू

हैदराबाद: तेलंगाना के आईटी मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2030 तक तेलंगाना को देश की एयरो इंजन राजधानी के रूप में विकसित करना है. उन्होंने कहा कि प्रमुख उद्योगों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में एयरोस्पेस और डिफेंस इको सिस्टम (एयरोस्पेस और रक्षा-संबंधी प्रणाली) विकसित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

इससे पहले उन्होंने शनिवार को 'इंडियाज एयोरस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग समिट' हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के खेनका सभागार में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और आईएसबी मुंजाल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इसका उद्घाटन किया.

यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना

उन्होंने बताया, "राज्य के एयरोस्पेस निर्यात का मूल्य 2023-24 में 15,900 करोड़ रुपये था और 2024-25 में 30742 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह राज्य सरकार के प्रदर्शन का प्रमाण है. हमने उद्योग के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करने के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है. हैदराबाद में पहले ही कई संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं और कई बड़ी कंपनियां भी निवेश में रुचि दिखा रही हैं."

मंत्री ने प्रमुख निवेशों पर प्रकाश डाला, जिनमें आदिबतला में टाटा-सफ्रान एयरो-इंजन सुविधा (425 करोड़ रुपये) शामिल है, जो अब चालू है, JSW डिफेंस यूएवी मैन्युफैक्चरिंग (800 करोड़ रुपये) और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की नई रक्षा उत्पादन सुविधा (500 करोड़ रुपये) शामिल हैं.