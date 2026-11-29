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पुडुचेरी: समंदर में बड़ा हादसा टला, तेज लहरों में फंसे तेलंगाना के छात्रों का सफल रेस्क्यू

पुडुचेरी में समंदर में फंसे तेलंगाना के छात्रों का सफल रेस्क्यू किया गया ( ETV Bharat )

पुडुचेरी: यहां के समुद्र तट पर घूमने आए तेलंगाना के छात्रों का एक समूह उस वक्त बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गया, जब वे नहाने के दौरान समुद्र की तेज लहरों में फंस गए. लहरों का बहाव इतना तेज था कि छात्र गहरे पानी की ओर खिंचने लगे, लेकिन संयोग से लाइफगार्ड्स ने देख लिया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

पुडुचेरी में इन दिनों टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर शनिवार, रविवार और त्योहारों के दिनों में दूसरे राज्यों से आने वालों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए, कल, शनिवार को भारती पार्क, बॉटनिकल गार्डन, अरविंदर आश्रम, पुडुचेरी बीच, पोंडी मरीना और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जमा हुए.