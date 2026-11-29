पुडुचेरी: समंदर में बड़ा हादसा टला, तेज लहरों में फंसे तेलंगाना के छात्रों का सफल रेस्क्यू
तेलंगाना के महबूबनगर के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स पुडुचेरी में समुद्र में उस जगह पर नहाने पहुंचे जहां जाने पर रोक है.
Published : November 29, 2026 at 2:29 PM IST
पुडुचेरी: यहां के समुद्र तट पर घूमने आए तेलंगाना के छात्रों का एक समूह उस वक्त बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गया, जब वे नहाने के दौरान समुद्र की तेज लहरों में फंस गए. लहरों का बहाव इतना तेज था कि छात्र गहरे पानी की ओर खिंचने लगे, लेकिन संयोग से लाइफगार्ड्स ने देख लिया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
पुडुचेरी में इन दिनों टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर शनिवार, रविवार और त्योहारों के दिनों में दूसरे राज्यों से आने वालों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए, कल, शनिवार को भारती पार्क, बॉटनिकल गार्डन, अरविंदर आश्रम, पुडुचेरी बीच, पोंडी मरीना और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जमा हुए.
கடல் அலையில் சிக்கித் தவித்த தெலங்கானா இன்ஜி. மாணவர்கள்; உயிரை பணயம் வைத்து மீட்ட லைப்கார்டு வீரர்கள் #Puducherry | #BeachRescue | #Lifeguards | #TelanganaStudents | #CoastGuard | #PondicherryBeach | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/Ni5ChEMp8j— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 29, 2026
सचिवालय के सामने आर्टिफिशियल रेत वाले एरिया का इस्तेमाल न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि लोकल लोग भी समुद्र में नहाने के लिए करते हैं. ऐसे में तेलंगाना के महबूबनगर के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 स्टूडेंट्स भी समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाने पहुंचे. वे प्रतिबंध क्षेत्र में सचिवालय के सामने समुद्र में नहाने लगे. वहां सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात लाइफगार्ड रमेश और जयकुमार ने चेतावनी दी थी कि यहां समुद्र में न नहाएं और गहरे हिस्से में न जाएं. लेकिन, तेलंगाना के स्टूडेंट्स ने बैन के बावजूद वहां नहाने गए.
उनमें से एक समुद्र के गहरे हिस्से में चला गया और बड़ी लहर उसे खींच ले गई. बाकी 5 स्टूडेंट भी उसे बचाने गए लेकिन वे भी लहर में फंस गए. वे सभी 6 चिल्लाए और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे. यह देखकर लाइफगार्ड रमेश और जयकुमार तुरंत अपने पास मौजूद एकमात्र लाइफ रिंग (ट्यूब) का इस्तेमाल करके समुद्र में चले गए.
उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लहर में फंसे 6 लोगों को बचाया और करीब आधे घंटे तक संघर्ष करके उन्हें किनारे तक पहुंचाया. एक छात्र की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा समुद्री पानी पी लिया था. इस वजह से उसका इलाज पुडुचेरी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में किया गया. फिर कोस्ट गार्ड इंस्पेक्टर त्यागराजन और लाइफगार्ड्स ने उन्हें सही निर्देश देकर भेज दिया.