तेलंगाना के महिला कॉलेज हॉस्टल में हड़कंप, बाथरूम में मिला नवजात का शव; पूछताछ में छात्रा ने कबूला सच
तेलंगाना के महबूबाबाद स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज हॉस्टल के बाथरूम में छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की मौत हो गई.
Published : November 26, 2026 at 9:34 AM IST
महबूबाबाद: तेलंगाना के महबूबाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज के हॉस्टल से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कॉलेज के छात्रावास के बाथरूम में एक 19 वर्षीय छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश नवजात की मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
चार महीने पहले लिया था कॉलेज में दाखिला
जानकारी के अनुसार, छात्रा मूल रूप से खम्मम जिले की रहने वाली है. उसने करीब चार महीने पहले महबूबाबाद जिला मुख्यालय स्थित इस महिला डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था और तभी से वह कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी. बताया जा रहा है कि कॉलेज में प्रवेश लेने के समय से ही वह गर्भवती थी. हालांकि, उसने अपनी गर्भावस्था की बात को अपनी सहपाठियों, शिक्षकों और छात्रावास के कल्याण अधिकारियों से पूरी तरह छिपाए रखा, जिससे किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगी.
बाथरूम में मिला नवजात, पूछताछ में खुला राज
घटना बुधवार सुबह की है, जब हॉस्टल की कुछ अन्य छात्राओं ने बाथरूम में एक मृत नवजात शिशु को देखा. इस दृश्य को देखकर छात्राएं घबरा गईं और उन्होंने तुरंत कॉलेज की प्रिंसिपल को इसकी सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों ने तुरंत जांच शुरू की. इसी दौरान, दो छात्राएं अपने घर जाने की तैयारी में हॉस्टल से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थीं. संदेह होने पर जब शिक्षकों ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तो उनमें से एक छात्रा ने स्वीकार किया कि उसने ही बाथरूम में एक लड़के को जन्म दिया है, जो मृत पैदा हुआ था.
'जीरो एफआईआर' दर्ज, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
सच्चाई सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने बिना किसी देरी के छात्रा के परिजनों, बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रा से पूछताछ की. महबूबाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर (सीआई) रघुपति रेड्डी ने बताया कि छात्रा का बयान दर्ज कर 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर ली गई है. मृत नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.
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