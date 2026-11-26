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तेलंगाना के महिला कॉलेज हॉस्टल में हड़कंप, बाथरूम में मिला नवजात का शव; पूछताछ में छात्रा ने कबूला सच

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

महबूबाबाद: तेलंगाना के महबूबाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज के हॉस्टल से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कॉलेज के छात्रावास के बाथरूम में एक 19 वर्षीय छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश नवजात की मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

चार महीने पहले लिया था कॉलेज में दाखिला

जानकारी के अनुसार, छात्रा मूल रूप से खम्मम जिले की रहने वाली है. उसने करीब चार महीने पहले महबूबाबाद जिला मुख्यालय स्थित इस महिला डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था और तभी से वह कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी. बताया जा रहा है कि कॉलेज में प्रवेश लेने के समय से ही वह गर्भवती थी. हालांकि, उसने अपनी गर्भावस्था की बात को अपनी सहपाठियों, शिक्षकों और छात्रावास के कल्याण अधिकारियों से पूरी तरह छिपाए रखा, जिससे किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगी.