22 से बसों का चक्का हो जाएगा जाम, यूनियन ने दी हड़ताल की धमकी, रखी ये मांगें
कर्मचारी यूनियन ने आरटीसी का सरकार में मर्जर और ट्रेड यूनियनों के चुनाव कराने समेत 30 और मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया.
Published : April 14, 2026 at 10:01 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना आरटीसी में हड़ताल का सायरन बज गया है. आरटीसी संयुक्त कार्रवाई समिति ने सोमवार को घोषणा की कि वह इस महीने की 22 तारीख से हड़ताल पर जाएगा. इसने साफ कर दिया कि 21 तारीख की आधी रात से बसें बंद कर दी जाएंगी और 22 तारीख की सुबह से हड़ताल पर चले जाएंगे.
इस बारे में सोमवार को लेबर डिपार्टमेंट के आरटीसी क्रॉसरोड्स ऑफिस में ट्विन सिटीज जॉइंट कमिश्नर ऑफ लेबर सुनीता गोपाल दास और आरटीसी जेएसी नेताओं के बीच एक मीटिंग हुई. जेएसी नेताओं ने कहा कि आरटीसी के अधिकारी बातचीत में हिस्सा लेने नहीं आए और उन्हें मैनेजमेंट से एक लेटर मिला जिसमें कहा गया था कि मजदूरों की समस्याएं सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं.
मीटिंग के बाद जेएसी नेताओं ने साफ कर दिया कि वे आरटीसी का सरकार में मर्जर और ट्रेड यूनियनों के चुनाव कराने समेत 30 और मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं. इस मौके पर बोलते हुए जेएसी चेयरमैन वेंकन्ना ने कहा, 'मजदूरों के मुद्दों पर लड़ने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला. मैनेजमेंट मजदूरों के मुद्दों को सुलझाने से बचने की कोशिश कर रहा है और उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है.
उन्होंने कहा, '9 अप्रैल को लेबर डिपार्टमेंट के साथ बातचीत के लिए बुलाए जाने के बावजूद आरटीसी के अधिकारी नहीं आए. इसीलिए हमने बातचीत 13 तारीख तक टाल दी. हालांकि, कोई जवाब नहीं आया है.' उन्होंने कहा कि आरटीसी मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को हड़ताल का नोटिस पहले ही दे दिया गया है.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर कहते हैं कि आरटीसी को सरकार में मर्ज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. उन्होंने मांग की कि उन डिटेल्स का खुलासा किया जाए. उन्होंने कहा कि वे वही मांग रहे हैं जो कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में है, और वे मांग कर रहे हैं कि आरटीसी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर सैलरी और अलाउंस दिए जाएं.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें बुलाती है तो वे बातचीत के लिए जाएंगे और अगर वे हड़ताल खत्म करने के लिए कदम उठाते हैं तो उन्हें बुलाया जाएगा. जेएसी के वाइस चेयरमैन थॉमस रेड्डी, को-कन्वीनर बी. यादगिरी, साथ ही नेता यादय्या, मौलाना, सुरेश और अन्य ने मीटिंग में हिस्सा लिया.