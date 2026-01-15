ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : विधानसभा अध्यक्ष ने BRS के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज किया, क्लीन चिट दी

सुप्रीम कोर्ट में इन विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. इससे पहले स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया.

Speaker Gaddam Prasad Kumar
विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 9:40 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने गुरुवार को बीआरएस के दो विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया.

बीआरएस ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि काले यादैया (चेवेल्ला क्षेत्र) और पोचारम श्रीनिवास रेड्डी (बांसवाड़ा) अभी भी बीआरएस के सदस्य हैं, और कहा कि इस बात का कोई साफ सबूत नहीं है कि दोनों ने पार्टी बदली है.उन्होंने उनकी अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इन विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है. इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया. बीआरएस ने शुरू में 10 विधायकों को अयोग्य करने की शिकायत की थी. विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद ने पहले ही पांच विधायकों को क्लीन चिट दे दी थी. इसमें तेलम वेंकट राव, बंदला कृष्णमोहन रेड्डी, गुडेम महिपाल रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़ और अरेकापुडी गांधी शामिल थे.

विधानसभा अध्यक्ष ने शिकायतों और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद, और सभी संबंधित पक्षों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपनी दलीलें पेश करने का मौका देने के बाद अपना फैसला सुनाया.

दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर काम करते हुए और तेलंगाना विधानसभा (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 के अनुसार, उन्होंने यह फैसला सुनाया. आज दो और विधायक, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यदैया को क्लीन चिट मिल गई. वहीं जगतियाल विधायक डॉ. संजय, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

वहीं दानम नागेंद्र और कडियाम श्रीहरि की अयोग्यता याचिकाओं की जांच अभी भी चल रही है. महीनों की देरी के बाद, एमएलए कडियम श्रीहरि ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना लिखित जवाब दिया. अभी, खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

शिकायत किस बारे में थी?
ये शिकायतें बीआरएस विधायक जगदीश रेड्डी, चिंता प्रभाकर, डॉ. कलवकुंतला संजय, केपी विवेकानंद, पाडी कौशिक रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने दर्ज कराई थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि निम्नलिखित 10 विधायक, बंदला कृष्णमोहन रेड्डी (गडवाल), अरेकापुडी गांधी (सेरिलिंगमपल्ली), एम. संजय (जगतियाल), गुडेम महिपाल रेड्डी (पटानचेरु), पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (बांसवाड़ा), काले यदिया (चेवेल्ला), तेलम वेंकट राव (भद्राचलम), कडियम श्रीहरि (स्टेशन घनपुर), दानम नागेंद्र (खैरताबाद), और प्रकाश गौड़ (राजेंद्रनगर) कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और दलबदल विरोधी कानून के तहत खुद को अयोग्य ठहराने की मांग की है.

विधानसभा अध्यक्ष को दिए अपने स्पष्टीकरण में विधायकों ने कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली है और वे बीआरएस विधायक के तौर पर बने हुए हैं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक इलाके के विकास के काम का हिस्सा थी, और हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पार्टी का स्कार्फ नहीं पहना.

इससे पहले, बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष इन शिकायतों पर अपना फ़ैसला देने में देरी कर रहे हैं. कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल याचिकाओं पर फैसला करने के लिए तीन महीने और उसके बाद चार हफ़्ते का और समय दिया था. इस पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने कानूनी जानकारों और एडवोकेट जनरल से सलाह-मशविरा करने के बाद 10 विधायकों को नोटिस जारी किया.

