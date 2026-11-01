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तेलंगाना SIR: बिना साइन वाले घोषणापत्रों की वजह से 1.65 लाख याचिकाएं खारिज, 43 लाख वोटर हटाए गए

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

हैदराबाद : एसआईआर प्रोसेस में कई तरह की गलतियां और नए मामले सामने आ रहे हैं. फील्ड लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों के बर्ताव की वजह से कई वोटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. एक परिवार के 10 वोट इसलिए कैंसिल कर दिए गए क्योंकि वे मां की मौत के बाद अपने गांव चले गए थे.

एक और परिवार जो शादी के लिए अपने गांव गया था, उसने पाया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया गया. हैदराबाद शहर में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वे तय समय सीमा के अंदर अपने एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं कर सके.

जब अधिकारी इन लोगों को दोबारा एनरोल करके अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं, तब भी उन्हें एक रुकावट का सामना करना पड़ता है: डिक्लेरेशन फॉर्म. प्रभावित नागरिक बताते हैं कि आधी जिंदगी जीने के बाद, 'मैं पहली बार वोट देने के लिए रजिस्टर कर रहा हूं' यह कहते हुए डिक्लेरेशन पर साइन करना, कानूनी तौर पर, गलत बयान देना होगा. नतीजतन, हजारों वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं. मैं जिंदा हूँ या नहीं ? भोलकपुर के शेख महबूब ने कहा, 'मैं 70 साल का हूँ. जब से एनटीआर ने अपनी पार्टी बनाई है, तब से मैं वोट देता आ रहा हूँ. सर्वे के दौरान मेरा वोट कैंसिल कर दिया गया था. मैं इसे वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहा हूँ. मेरा वोटर आईडी कैंसिल कर दिया गया है, और वे मेरे आधार कार्ड को सबूत के तौर पर लेने से मना कर रहे हैं. मैं इतने सालों से वोट देता आ रहा हूँ, फिर भी अब ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ ही नहीं.' अपने गांव जाने की वजह से हटाया गया भोलकपुर के रहने वाले साईबाबा के परिवार में 11 रजिस्टर्ड वोटर थे. चुनावी सर्वे के बाद लिस्ट में सिर्फ एक आदमी का नाम बचा है. जब तक एक आदमी अधिकारियों द्वारा दिए गए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म को पूरा करके जमा करने लौटा, तब तक उसकी माँ गुजर चुकी थी. पूरा परिवार शहर से सिद्दीपेट गया था, और जब तक वे लौटे, एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा करने की डेडलाइन निकल चुकी थी. इसलिए, उनके परिवार के सभी वोट ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए.