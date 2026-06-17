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तेलंगाना SIR मैपिंग: 89 लाख लोगों की डिटेल्स में गलतियां पाई गईं, सबूत नहीं देने पर जब्त हो जाएंगे वोट

हैदराबाद: तेलंगाना में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है. 2025 की वोटर लिस्ट में 30 परसेंट तक नाम 2002 में हुई एसआईआर लिस्ट से मैप नहीं किए गए थे. इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने पाया है कि जिन वोटर्स के नाम मैप किए गए थे, उनकी डिटेल्स में गलतियां हैं. इस महीने की 25 तारीख से होने वाली एसआईआर प्रोसेस से उन सभी पर असर पड़ेगा.

2025 की लिस्ट में 3,38,29,018 वोटर्स में से सिर्फ 2,36,54,232 की मैपिंग हुई थी. इनमें से अधिकारियों ने 89,44,713 लोगों की डिटेल्स में कई गड़बड़ियां पाई है. अगर ये वोटर्स सही पहचान के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं, तो उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाने की संभावना है. कुल वोटर्स में से 1,01,74,786 और वोटर्स को अनमैपिंग लिस्ट में शामिल किया गया है.

इनमें से कई वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने पर नोटिस भी मिल सकते हैं. ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा. कुल 1,91,19,499 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मैपिंग में गलतियां पाई गईं और साथ ही अनमैपिंग भी हुई. आरोप है कि कुछ जगहों पर मैपिंग प्रोसेस ठीक से नहीं किया गया. पॉलिटिकल पार्टियां शक जता रही हैं कि इसका वोटर्स पर असर पड़ सकता है.

नारायणपेट जिले के मकतल और नारायणपेट चुनाव क्षेत्रों में कुल 4,95,581 वोटरों में से 4,23,118 वोटरों (85.38 प्रतिशत) की मैपिंग की गई. जिन वोटरों की मैपिंग की गई, उनमें से 1,87,149 की डिटेल्स में कई तरह की गलतियां पाई गईं. अनमैपिंग में और 72,463 वोटर हैं. इस इलाके में बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर और गरीब लोग हैं. लोकल कैंपेन चल रहा है कि आने वाले एआईआर में उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा.