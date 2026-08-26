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तेलंगाना: सूर्यापेट में तड़के दर्दनाक सड़क हादसा, 6 की मौत, 20 घायल

हादसा सुबह साढ़े चार से पांच बजे के बीच हुआ है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

ROAD ACCIDENT AT KODAD SURYAPET
तेलंगाना: सूर्यापेट में तड़के दर्दनाक सड़क हादसा (Concept Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 7:34 AM IST

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सूर्यापेट (तेलंगाना): तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबित कोडाड मंडल के डोराकुंटा में एक प्राइवेट बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. इस हादसे में छह यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए.

हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. सबसे पहले गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बस में सवार यात्रियों ने पुलिस को बताया कि यह हादसा तड़के करीब 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजे के बीच उस समय हुआ जब प्राइवेट बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलुरु जा रही थी. खबर है कि हादसे के समय बस में 42 यात्री सवार थे. पुलिस ने बताया कि मरने वालों में पांच महिलाएं शामिल हैं.

मौके पर पहुंचे एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच महिलाएं शामिल हैं. घायल हुए कम से कम 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि बस के टकराने से पहले ही ट्रक के सड़क के डिवाइडर से टकराने की आशंका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है.

उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. एक सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने मुख्य सचिव को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया.

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सूर्यापेट में सड़क हादसा
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