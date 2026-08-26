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तेलंगाना: सूर्यापेट में तड़के दर्दनाक सड़क हादसा, 6 की मौत, 20 घायल

तेलंगाना: सूर्यापेट में तड़के दर्दनाक सड़क हादसा ( Concept Image )

सूर्यापेट (तेलंगाना): तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जानकारी के मुताबित कोडाड मंडल के डोराकुंटा में एक प्राइवेट बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. इस हादसे में छह यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए. हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. सबसे पहले गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बस में सवार यात्रियों ने पुलिस को बताया कि यह हादसा तड़के करीब 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजे के बीच उस समय हुआ जब प्राइवेट बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलुरु जा रही थी. खबर है कि हादसे के समय बस में 42 यात्री सवार थे. पुलिस ने बताया कि मरने वालों में पांच महिलाएं शामिल हैं.