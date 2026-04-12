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पुलिस स्टेशन के पास से ATM उखाड़ ले गए चोर, 20 दिन बाद डाला गया था कैश

चोरों के घुसने के तीन मिनट के भीतर ही बैंक मैनेजर को अलर्ट मैसेज गया था, इसके बावजूद पुलिस को सूचना देने में देरी हुई.

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कैश निकालने के बाद फेंकी गयी ATM. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 3:48 PM IST

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राजन्ना सिरसिल्ला (तेलंगाना): बेखौफ चोरों ने 5 क्विंटल की पूरी की पूरी एटीएम (ATM) मशीन ही उड़ा दी. यह घटना शुक्रवार की आधी रात को राजन्ना सिरसिल्ला जिले के येल्लारेड्डीपेट में हुई. बताया जाता है कि यह जगह स्थानीय पुलिस स्टेशन से महज 100 गज की दूरी पर स्थित है. मिली जानकारी के अनुसार पिछले एटीएम में पिछले 20 दिनों से कैश नहीं था. 10 तारीख को ही शाम 4ः40 बजे इसमें 6,06,100 जमा किए गए थे.

पुलिस अधीक्षक महेश बी. गीथे ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू की. डीएसपी नागेंद्राचारी के साथ-साथ अलग-अलग थानों के सर्कल इंस्पेक्टरों और सब-इंस्पेक्टरों ने तलाशी अभियान चलाने के लिए सात अलग-अलग टीमें बनाई हैं. अबतक की जांच में पता चला है कि एटीएम में 6,06,100 रुपये कैश थे. पैसे निकालने के बाद चोरों ने खाली मशीन को अक्कापल्ली के बाहरी इलाके में लावारिस छोड़ दिया.

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घटनास्थल पर जांच करती पुलिस. (ETV Bharat)

कैसे उखाड़ी एटीएम

एटीएम वाली जगह पर छह सीसीटीवी कैमरे लगे थे. चोरों ने सबसे ऊपर लगे एक कैमरे को तोड़ दिया. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस ने कामरैड्डी की तरफ से आ रही एक कार और चार दोपहिया वाहनों की पहचान की है.

एक बोलेरो मालवाहक गाड़ी एटीएम केंद्र के बाहर मुंह करके खड़ी की गई थी. चोरों ने लोहे की रॉड से दरवाजा जबरन खोला, एटीएम मशीन के चारों ओर रस्सियां बांधीं और मालवाहक गाड़ी का इस्तेमाल करके इसे बाहर खींच लिया.

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ATM उखाड़ ले गए चोर. (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस को पता चला कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में शुक्रवार रात केवल 2:10 बजे तक की ही फुटेज रिकॉर्ड हुई थी. हालांकि उन्होंने दुकानों और सड़कों पर लगे कैमरों की भी जांच की, लेकिन वे उस दिशा का पता नहीं लगा सके जिस ओर माल ढोने वाली गाड़ी भागी थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरों के घुसने के तीन मिनट के भीतर ही बैंक मैनेजर को अलर्ट मैसेज गया था, इसके बावजूद पुलिस को सूचना देने में देरी हुई. डीएसपी नागेंद्राचारी ने इस मामले को लेकर बैंक मैनेजर के प्रति अपनी नाराजगी जताई. सायरन की चेतावनी मिलने पर एटीएम का तकनीकी स्टाफ सतर्क हो गया था और बाद में उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.

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