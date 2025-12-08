तेलंगाना राइजिंग समिट में शामिल हुए 44 देशों के प्रतिनिधि, रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र
हैदराबाद के पास भारत फ्यूचर सिटी में 'तेलंगाना राइजिंग' ग्लोबल समिट 2025 में रामोजी ग्रुप के साथ कई कंपनियों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
Published : December 8, 2025 at 8:12 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने सोमवार को हैदराबाद के पास भारत फ्यूचर सिटी में 'तेलंगाना राइजिंग' ग्लोबल समिट 2025 का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, मशहूर अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण, अडाणी ग्रुप के करण अडाणी और अलग-अलग कंपनियों तथा संगठनों के प्रतिनिधि समिट में शामिल हुए.
दो दिवसीय यह ग्लोबल समिट का आयोजन हैदराबाद से सटे रंगा रेड्डी जिले में स्थित भारत फ्यूचर सिटी में 100 एकड़ एरिया में हो रहा है. इसमें 44 देशों के 154 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में विभिन्न कंपनियों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं.
ग्लोबल समिट में रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल ने सभी को आकर्षित किया. रामोजी फिल्म सिटी को पर्यटन विभाग के स्टॉल्स सेक्शन में जगह दी गई. स्टॉल पर एक खास वीडियो दिखाया गया जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटन और फिल्म प्रोडक्शन की खूबियों के बारे में बताया गया. वीडियो में फिल्म सिटी में अब तक शूट की गईं बड़ी फिल्मों और फिल्म सिटी के टूरिस्ट स्पॉट पर मशहूर हस्तियों के दौरे दिखाए गए. स्टॉल पर आने वाले लोगों को यह जानकारी दी गई कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए रामोजी फिल्म सिटी में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
फिल्म सिटी के स्टॉल पर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, रामोजी ग्रुप के सलाहकार संबाशिव राव और अन्य लोग भी पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की.
विकास में आगे बढ़ रहा नया तेलंगाना...
वहीं, ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नया तेलंगाना विकास में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य 2047 के लिए नए लक्ष्य तय करके आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है. उनका लक्ष्य है कि देश की GDP में तेलंगाना की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हो. रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भले ही लक्ष्य बड़ा है, वे इसे कड़ी मेहनत से हासिल करेंगे, और वे सभी के सहयोग से लक्ष्य हासिल करेंगे.
सीएम रेवंत ने कहा कि सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लीडरशिप में तेलंगाना का सपना साकार हुआ है और तेलंगाना देश का एक नया राज्य है. उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि सभी सेक्टर के एक्सपर्ट आए हैं. सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि भले ही तेलंगाना की आबादी देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ़ 2.9 प्रतिशत है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि वे चीन के ग्वांगडोंग (Guangdong) प्रांत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसने 20 वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश हासिल किया है. उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना में ग्वांगडोंग मॉडल लागू करना चाहते हैं, और चीन, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर उनके लिए आदर्श हैं.
देश की आजादी के बाद, हमारे नेताओं ने एक नया संविधान बनाया और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाया. हम तेलंगाना के भविष्य के लिए भी एक रोड मैप बनाना चाहते थे. हमने इसके लिए महात्मा गांधी, डॉ. बीआर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं से बहुत प्रेरणा ली है. तेलंगाना के लोगों ने दशकों तक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है. देश की आबादी का सिर्फ 2.9 प्रतिशत होने के बावजूद हम 5 प्रतिशत आय दे रहे हैं. हमने राज्य को तीन जोन में बांटा है, जैसा किसी अन्य राज्य ने नहीं किया है. हमने सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 3 जोन बांटे हैं. हम उन्हें क्योर, प्योर और रेयर जोन कह रहे हैं. - रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री
राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि तेलंगाना विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. हमारा लक्ष्य 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है. हमने महिला समूहों को बस मैनेजमेंट भी दिया है. हमने एयरपोर्ट, रेलवे और सड़कों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं.
ग्लोबल समिट में भाग लेते हुए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि तेलंगाना राज्य एक खास विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है और महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने का मौका दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार महात्मा गांधी और नेहरू के दिखाए रास्ते पर चल रही है.
कैलाश सत्यार्थी ने कहा, "बाल मजदूरी को खत्म करना नामुमकिन है. हर भारतीय समस्याओं का हल दिखाता है. विकास सिर्फ एकता और शांतिपूर्ण माहौल में ही मुमकिन है. हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं. दुनिया की कई समस्याओं का हल भारत के पास है. विकास और भलाई ही सरकारों का सिद्धांत होना चाहिए."
