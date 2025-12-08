ETV Bharat / bharat

तेलंगाना राइजिंग समिट में शामिल हुए 44 देशों के प्रतिनिधि, रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

'तेलंगाना राइजिंग' ग्लोबल समिट 2025 में रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल पर आए रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण और अन्य प्रतिनिधि ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने सोमवार को हैदराबाद के पास भारत फ्यूचर सिटी में 'तेलंगाना राइजिंग' ग्लोबल समिट 2025 का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, मशहूर अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण, अडाणी ग्रुप के करण अडाणी और अलग-अलग कंपनियों तथा संगठनों के प्रतिनिधि समिट में शामिल हुए.

दो दिवसीय यह ग्लोबल समिट का आयोजन हैदराबाद से सटे रंगा रेड्डी जिले में स्थित भारत फ्यूचर सिटी में 100 एकड़ एरिया में हो रहा है. इसमें 44 देशों के 154 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में विभिन्न कंपनियों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं.

तेलंगाना राइजिंग समिट में रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल (ETV Bharat)

ग्लोबल समिट में रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल ने सभी को आकर्षित किया. रामोजी फिल्म सिटी को पर्यटन विभाग के स्टॉल्स सेक्शन में जगह दी गई. स्टॉल पर एक खास वीडियो दिखाया गया जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटन और फिल्म प्रोडक्शन की खूबियों के बारे में बताया गया. वीडियो में फिल्म सिटी में अब तक शूट की गईं बड़ी फिल्मों और फिल्म सिटी के टूरिस्ट स्पॉट पर मशहूर हस्तियों के दौरे दिखाए गए. स्टॉल पर आने वाले लोगों को यह जानकारी दी गई कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए रामोजी फिल्म सिटी में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

फिल्म सिटी के स्टॉल पर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, रामोजी ग्रुप के सलाहकार संबाशिव राव और अन्य लोग भी पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की.

विकास में आगे बढ़ रहा नया तेलंगाना...

वहीं, ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नया तेलंगाना विकास में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य 2047 के लिए नए लक्ष्य तय करके आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है. उनका लक्ष्य है कि देश की GDP में तेलंगाना की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हो. रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भले ही लक्ष्य बड़ा है, वे इसे कड़ी मेहनत से हासिल करेंगे, और वे सभी के सहयोग से लक्ष्य हासिल करेंगे.