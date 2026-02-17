ETV Bharat / bharat

हरियाणा के हॉस्टल में तेलंगाना के छात्र की लाश मिली, NIT कुरुक्षेत्र में जांच के लिए पहुंची पुलिस

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के छात्र की मौत हो गई है.

Telangana Ranga Reddy student found Dead in NIT Kurukshetra hostel room
हरियाणा के हॉस्टल में तेलंगाना के छात्र की लाश मिली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 17, 2026 at 1:16 AM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में तेलंगाना के एक 19 साल के स्टूडेंट की लाश मिली है.

हॉस्टल में तेलंगाना के छात्र की लाश मिली : पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट की पहचान अंगोद शिवा के तौर पर हुई है, जो अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिला है. मृतक स्टूडेंट तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरी गांव का रहने वाला था. इंस्टीट्यूट में वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था और कैंपस में एक हॉस्टल के कमरे में रह रहा था.

सुसाइड नोट नहीं मिला : पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. घटना के समय, शिवा अपने कमरे में अकेला था. उसके दो रूममेट, दोनों हरियाणा के रहने वाले थे, लंच के लिए बाहर गए हुए थे. सुबह-सुबह, शिवा ने करीब 10 बजे अपनी क्लास भी अटेंड की थी.

रूममेट को शिवा की लाश दिखी: अधिकारियों ने बताया कि क्लास के बाद, वो अपने कमरे में लौट आया, जबकि उसके रूममेट लंच के लिए चले गए. जब शिवा लंच के लिए मेस में नहीं आया, तो उसका एक रूममेट उसे बुलाने वापस गया. कमरा अंदर से बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया. फिर रूममेट बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया और खिड़की से देखा, जहां उसे शिवा मृत स्थिति में नज़र आया. मामले की सूचना तुरंत NIT एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई, जिसने पुलिस को सूचित किया.

शिवा के परिवार वालों को बताया गया : थानेसर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विनोद कुमार ने कहा कि बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमॉर्टम के लिए लोक नायक जय प्रकाश हॉस्पिटल (LNJP) की मॉर्चरी में रख दिया गया है. पुलिस ने शिवा के परिवार वालों को सूचित कर दिया है, जिनके जल्द ही आने की उम्मीद है. कुमार ने कहा कि परिवार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने जांच की शुरू : शुरुआती पूछताछ के दौरान, शिवा के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर फोन पर बात करता था, लेकिन वे उसकी मातृभाषा नहीं समझ पाते थे. हालांकि, वो उनसे हिंदी में बात भी किया करता था. पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी रखे हुए है.

