बिहार की जेल से रची थी तेलंगाना में ज्वेलरी लूटकांड की साजिश, पूछताछ के लिए साथ ले गई हैदराबाद पुलिस
तेलंगाना पुलिस ने पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद सुबोध सिंह को हिरासत में लिया है. उससे 82 लाख की ज्वेलरी लूटकांड में पूछताछ होगी. पढ़ें..
Published : May 29, 2026 at 2:00 PM IST
पूर्णिया: बिहार की पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद सोना लूटकांड का मुख्य आरोपी सुबोध सिंह ने ही तेलंगाना के करीम नगर में हुए 82.02 लाख रुपये की ज्वेलरी लूट की घटना की साजिश रची. अब उससे उस मामले में पुलिस पूछताछ करेगी. प्रोडक्शन वारंट पर हैदराबाद पुलिस अपने साथ ले गई है.
सुबोध सिंह को हैदराबाद ले गई पुलिस: लूटकांड में हैदराबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों से पूछताछ के बाद यह बात सामने आई की जेल में रहते हुए यह घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी. सुबोध सिंह पूर्णिया के तनिष्क ज्वैलरी लूटकांड में आरोपी है और पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद था.
जेल से ही अपने गैंग को करता है ऑपरेट: 82 लाख से ज्यादा के ज्वेलरी लूटकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया था कि सुबोध सिंह ने 15 मिनट में 15 किलोग्राम सोना लूटकर भागने का टारगेट दिया था. इसके बाद हम लोगों ने करीमनगर स्थित ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला था.
हर साथी को 5 लाख देने का वादा: हैदराबाद के सीनियर अफसरों ने तब एक मीडिया हाउस को बताया था कि सुबोध सिंह ने साथियों के जरिए लूटकांड में शामिल अपराधियों तक ये टारगेट पहुंचाया था. सुबोध ने चोरी को अंजाम देने वाले पांचों अपराधियों को इनाम के रूप में 5 लाख रुपये देने का वादा किया था. हालांकि लूट के दौरान विरोध के बाद अपराधी सिर्फ 1.61 किलोग्राम सोना और हीरा ही लेकर भाग सके.
'लूट के सोना को पिघला देते थे': एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि हमें संदेह है कि सुबोध की टीम, जो चोरी का सोना लेने तेलंगाना आई थी. वे चोरी के सोने को पश्चिम बंगाल या बिहार में जल्दी से पिघला देते हैं और फिर उसे नेपाल में अपने साथियों को भेज देते हैं.
Telangana Police cracked the PMJ Jewellers robbery case in Karimnagar, arresting the accused persons and identifying Subodh Singh as the mastermind and gang leader. Police also seized key evidence during the investigation. pic.twitter.com/vTBDIcq4hO— Telangana Police (@TelanganaCOPs) May 14, 2026
लूटकांड की जांच में शामिल पुलिसकर्मियों के मुताबिक, 'गिरोह के सभी सदस्यों का सुबोध सिंह के गिरोह में शामिल होने से पहले आपराधिक इतिहास था, जिसने कथित तौर पर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आभूषण की दुकानों और बैंकों को निशाना बनाया था.'
पुलिस कमिश्रर ने बताया था कि गिरोह के सदस्यों ने डकैती को अंजाम देने से पहले लगभग दो महीने तकखम्मम, सिद्दीपेट, पेद्दापल्ली और करीमनगर जिलों में रेकी की थी. पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, गाड़ियों की नकली रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया.
क्या है मामला?: 3 मई 2026 को करीमनगर स्थित पीएमजे ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद अपराधियों ने लूटकांड को अंजाम दिया था. 1.6 किलोग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे. रघुनाथ कर्मकार उर्फ जगीरा सिंह, रवीश कुमार और उसके सहायक महताब खान को गिरफ्तार किया था. रघुनाथ और महताब बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं, जबकि रवीश बिहार के नालंदा का रहने वाला है. उनसे पास से 51 हजार रुपये, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं. लूटकांड में 13 अपराधी शामिल थे.
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