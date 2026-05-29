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बिहार की जेल से रची थी तेलंगाना में ज्वेलरी लूटकांड की साजिश, पूछताछ के लिए साथ ले गई हैदराबाद पुलिस

सुबोध सिंह ने पूर्णिया जेल से रची लूट की साजिश ( ETV Bharat )

पूर्णिया: बिहार की पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद सोना लूटकांड का मुख्य आरोपी सुबोध सिंह ने ही तेलंगाना के करीम नगर में हुए 82.02 लाख रुपये की ज्वेलरी लूट की घटना की साजिश रची. अब उससे उस मामले में पुलिस पूछताछ करेगी. प्रोडक्शन वारंट पर हैदराबाद पुलिस अपने साथ ले गई है. सुबोध सिंह को हैदराबाद ले गई पुलिस: लूटकांड में हैदराबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों से पूछताछ के बाद यह बात सामने आई की जेल में रहते हुए यह घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी. सुबोध सिंह पूर्णिया के तनिष्क ज्वैलरी लूटकांड में आरोपी है और पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद था. पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंदा था सुबोध सिंह (ETV Bharat) जेल से ही अपने गैंग को करता है ऑपरेट: 82 लाख से ज्यादा के ज्वेलरी लूटकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया था कि सुबोध सिंह ने 15 मिनट में 15 किलोग्राम सोना लूटकर भागने का टारगेट दिया था. इसके बाद हम लोगों ने करीमनगर स्थित ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला था. हर साथी को 5 लाख देने का वादा: हैदराबाद के सीनियर अफसरों ने तब एक मीडिया हाउस को बताया था कि सुबोध सिंह ने साथियों के जरिए लूटकांड में शामिल अपराधियों तक ये टारगेट पहुंचाया था. सुबोध ने चोरी को अंजाम देने वाले पांचों अपराधियों को इनाम के रूप में 5 लाख रुपये देने का वादा किया था. हालांकि लूट के दौरान विरोध के बाद अपराधी सिर्फ 1.61 किलोग्राम सोना और हीरा ही लेकर भाग सके.