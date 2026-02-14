ETV Bharat / bharat

साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए 'सेंटिनल' डिजिटल सिपाही, जानें कैसे करेगा काम

तेलंगाना पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए डिजिटल सिपाही - 'सेंटिनल' मिला ( ETV Bharat )

हैदराबाद: साइबर क्राइम की जांच में पुलिस को एक नया हथियार मिला है. 'सेंटिनल' एक हथियार है जिसे तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और साइबराबाद पुलिस ने बनाया है. यह टूल एक डिजिटल सिपाही की तरह काम करता है. इसमें 3 मॉड्यूल हैं. इन्वेस्टिगेशन: सेंटिनल टूल अलग-अलग डिपार्टमेंट से डिजिटल तरीके से जानकारी इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाता है. इस मॉड्यूल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंक, सोशल मीडिया कंपनी और दूसरे डिजिटल मीडिया को आसानी से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं. आईपी लॉग, सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड, केवाईसी जानकारी, कॉल डेटा रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म, जो केस की जांच के लिए काम आते हैं. यह जल्दी से डिटेल इकट्ठा करने में काम आएगा. इस टूल में एक्सटर्नल लिंक टैब के आधार पर जांच को आसान बनाने के लिए सहायता, सीईआईआर, एनआईसी मेल वगैरह जैसे पोर्टल पर जाने की सुविधा होगी. रिफंड: अगर पीड़ित के पैसे डूब जाते हैं, तो पुलिस 1930 पर आए फोन कॉल के आधार पर केस दर्ज करेगी. पीड़ित के अकाउंट से जालसाजों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे बिना निकाले फ्रीज कर दिए जाएंगे.