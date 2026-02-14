साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए 'सेंटिनल' डिजिटल सिपाही, जानें कैसे करेगा काम
सेंटिनल, साइबर सुरक्षा के लिए एक अभिनव प्रयोग है. इससे साइबर अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
Published : February 14, 2026 at 12:25 PM IST
हैदराबाद: साइबर क्राइम की जांच में पुलिस को एक नया हथियार मिला है. 'सेंटिनल' एक हथियार है जिसे तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और साइबराबाद पुलिस ने बनाया है. यह टूल एक डिजिटल सिपाही की तरह काम करता है. इसमें 3 मॉड्यूल हैं.
इन्वेस्टिगेशन: सेंटिनल टूल अलग-अलग डिपार्टमेंट से डिजिटल तरीके से जानकारी इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाता है. इस मॉड्यूल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंक, सोशल मीडिया कंपनी और दूसरे डिजिटल मीडिया को आसानी से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं.
आईपी लॉग, सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड, केवाईसी जानकारी, कॉल डेटा रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म, जो केस की जांच के लिए काम आते हैं. यह जल्दी से डिटेल इकट्ठा करने में काम आएगा. इस टूल में एक्सटर्नल लिंक टैब के आधार पर जांच को आसान बनाने के लिए सहायता, सीईआईआर, एनआईसी मेल वगैरह जैसे पोर्टल पर जाने की सुविधा होगी.
रिफंड: अगर पीड़ित के पैसे डूब जाते हैं, तो पुलिस 1930 पर आए फोन कॉल के आधार पर केस दर्ज करेगी. पीड़ित के अकाउंट से जालसाजों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे बिना निकाले फ्रीज कर दिए जाएंगे.
पैसे वापस कर दिए जाएंगे. हालांकि, नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्रिमिनल गैंग चालाकी से पीड़ित से लूटे गए पैसे को तुरंत 20-25 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. इस टूल में रिफंड मॉड्यूल के जरिए, जांच करने वाले अधिकारी एक साथ कई रिफंड एप्लीकेशन बना पाएंगे और कोर्ट से जल्दी रिफंड ऑर्डर पा सकेंगे.
डी-फ्रीज: साइबर क्रिमिनल लूटे गए पैसे को म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. अगर पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं जो केस से जुड़ा नहीं है, तो भी ऐसे म्यूल अकाउंट को इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर फ्रीज कर दिया जाता है.
फिर दूसरों को बैंक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के चक्कर लगाने पड़ते हैं. सेंटिनल में डी-फ्रीज मॉड्यूल इस उलझन से राहत देगा. अगर ऐसा कोई कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट डिजिटली भेजता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिक्वेस्ट की जांच करेगा और अगर यह नतीजा निकलता है कि यह केस से जुड़ा नहीं है, तो इसे तुरंत डी-फ्रीज कर दिया जाएगा.