तेलंगाना: पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाला बाइक चोर गिरफ्तार

निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद में एक कांस्टेबल की हत्या कर फरार हुए बाइक चोर शेख रियाज को पुलिस ने पकड़ लिया है. तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के आदेश पर तैनात विशेष टीमों ने दो दिन की तलाश के बाद रविवार दोपहर उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की.

बीते शुक्रवार की रात आरोपी रियाज (24) ने पुलिस कांस्टेबल ई प्रमोद (48) की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जब प्रमोद उसे पकड़कर निजामाबाद के विनायकनगर में सीसीएस पुलिस थाने ले जा रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रियाज अपने दोस्त की बाइक पर सवार होकर घटनास्थल से भाग गया और मोहम्मदिया कॉलोनी स्थित अपने आवास पर गया, कपड़े बदले और बाहर आ गया. इसके बाद वह शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहा. पुलिस को जानकारी मिली कि उसने शहर की सीमा पार नहीं की है, पुलिस ने शनिवार रात ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध इलाकों की छानबीन की. इस दौरान जब रियाज को पांचवें पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक जगह पर देखा गया, तो वह एक नहर में कूद गया और पकड़े जाने से पहले ही भाग गया.