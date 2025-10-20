तेलंगाना: पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने वाला बाइक चोर गिरफ्तार
तेलंगाना के निजामाबाद में बीते शुक्रवार को चोर ने कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया था, जब उसे पकड़कर थाने लाया जा रहा है.
निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद में एक कांस्टेबल की हत्या कर फरार हुए बाइक चोर शेख रियाज को पुलिस ने पकड़ लिया है. तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के आदेश पर तैनात विशेष टीमों ने दो दिन की तलाश के बाद रविवार दोपहर उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की.
बीते शुक्रवार की रात आरोपी रियाज (24) ने पुलिस कांस्टेबल ई प्रमोद (48) की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जब प्रमोद उसे पकड़कर निजामाबाद के विनायकनगर में सीसीएस पुलिस थाने ले जा रहे थे.
अधिकारियों ने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रियाज अपने दोस्त की बाइक पर सवार होकर घटनास्थल से भाग गया और मोहम्मदिया कॉलोनी स्थित अपने आवास पर गया, कपड़े बदले और बाहर आ गया. इसके बाद वह शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहा. पुलिस को जानकारी मिली कि उसने शहर की सीमा पार नहीं की है, पुलिस ने शनिवार रात ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध इलाकों की छानबीन की. इस दौरान जब रियाज को पांचवें पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक जगह पर देखा गया, तो वह एक नहर में कूद गया और पकड़े जाने से पहले ही भाग गया.
अधिकारियों ने बताया कि उसका दोपहिया वाहन वहीं जब्त कर लिया गया. रविवार दोपहर को, शहर के सारंगापुर उपनगर में रियाज की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद, पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची. एक जर्जर लॉरी के केबिन में छिपकर, जब पुलिस पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की. यह देखकर, एक स्थानीय व्यक्ति, सैयद आसिफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की. दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें रियाज ने अपने पास रखे चाकू से आसिफ के बाएं हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया.
इस बीच, पुलिस की एक टीम ने आरोपी को घेर लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया. पुलिस आयुक्त साई चैतन्य ने संवाददाताओं को बताया कि आसिफ का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, और आरोपी रियाज भी इस झड़प में गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे निजामाबाद सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
