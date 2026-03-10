ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट से टी प्रभाकर राव को राहत, तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत

तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टी प्रभाकर राव को अग्रिम जमानत दे दी है.

Telangana phone tapping case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को अग्रिम जमानत दे दी. राव फोन टैपिंग मामले में आरोपी हैं.

जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने पहले राव को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिसे आज स्थायी कर दिया गया. बेंच ने कहा कि, वह आरोपी को दी गई अंतरिम सुरक्षा को स्थायी करते हुए अपील का निपटारा करती है.

बेंच ने गौर किया कि राव जांच में सहयोग कर रहे हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अगले कुछ हफ्तों में आरोपपत्र दाखिल होने की संभावना है. बेंच ने स्पष्ट किया कि राव को साक्ष्य या रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए.

बेंच ने कहा कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अपीलकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है. 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उसे लगता है कि तेलंगाना सरकार पूर्व राज्य विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) प्रमुख टी प्रभाकर राव को तब तक जेल में रखना चाहती है जब तक कि राव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान वे टूट न जाएं.

पिछले साल 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राव की पुलिस हिरासत 25 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. अदालत ने कहा था कि राव को 26 दिसंबर को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाएगा और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

12 दिसंबर को, राव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुबह 11 बजे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. तेलंगाना सरकार ने पहले आरोप लगाया था कि अदालत के आदेश के बावजूद राव अभी भी अपने आईक्लाउड खातों का उपयोग नहीं कर रहे हैं. राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

