तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव: तीसरे फेज में कांग्रेस की बढ़त बरकरार
तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में बुधवार को 85 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया.
Published : December 17, 2025 at 10:44 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव के तीसरे फेज में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने ज्यादातर गांवों में जीत हासिल की. ग्राम पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में बुधवार को 85 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया.
कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भद्राद्री कोठागुडेम, हनमकोंडा, जगतियाल, जयशंकर भूपलपल्ली, महबूबाबाद, महबूबनगर, मंचेरियल, नागरकुरनूल, नलगोंडा, निज़ामाबाद, पेड्डापल्ली, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सूर्यपेट, विकाराबाद, कामारेड्डी, खम्मम और यादाद्री भुवनगिरी जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें जीतीं. रात 8 बजे तक, कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी विरोध के जीत के साथ 1843 सरपंच सीटें जीत ली थीं, जबकि बीआरएस ने 947, भाजपा ने 183 और अन्य ने 392 सीटें जीतीं.
तीसरे फेज के चुनाव के लिए 182 मंडलों की कुल 4,159 ग्राम पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था... लेकिन, 11 सरपंच पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किए गए. 394 सरपंच और 7,908 वार्ड मेंबर बिना किसी सहमति के चुने गए. कोर्ट ने दो ग्राम पंचायतों में चुनाव पर रोक लगा दी.
बचे हुए 3,752 सरपंच पोस्ट, 28,410 वार्ड के लिए बुधवार को वोटिंग हुई. सरपंच पोस्ट के लिए 12,652 कैंडिडेट और वार्ड मेंबर पोस्ट के लिए 75,725 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा. दोपहर 1 बजे तक 80.78 परसेंट वोटिंग हुई.
राज्य भर के 8,566 गांवों में दो फेज में चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरे फेज में 182 मंडलों की 4,159 पंचायतों और 36,452 वार्ड में कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा.
तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में बुधवार को 85 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मतगणना जारी है.
आयोग ने बताया कि 50,56,344 पात्र मतदाताओं में से 43,37,024 ने मतदान किया और मतदान प्रतिशत 85.77 रहा.आयोग के मुताबिक, 28,410 वार्ड सदस्य सीट के लिए 3,752 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ. आयोग ने बताया कि शाम सात बजे तक 1,909 सरपंच और 17,808 वार्ड सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) महेश एम भागवत ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ." अधिकारियों ने बताया कि सरपंच पदों के लिए 12,652 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जबकि वार्ड सदस्य पदों के लिए 75,725 उम्मीदवार मैदान में थे.
इस बीच, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने ग्राम पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के परिणामों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बरकरार रहने का दावा करते हुए कहा कि गांवों ने एक बार फिर पार्टी को जीत का ताज पहनाया है. एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि जनता द्वारा दिया गया फैसला कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन का स्पष्ट प्रमाण है.
गौड़ ने कहा कि राज्य भर में सरपंच पदों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की व्यापक जीत पार्टी के शासन में ग्रामीण मतदाताओं के विश्वास को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के पंचायत परिणाम विपक्ष के लिए एक करारा जवाब हैं और तेलंगाना की ग्रामीण राजनीति में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देते हैं.
इससे पहले दिन में, तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी और राज्य निर्वाचन आयुक्त रानी कुमुदिनी ने आयोग कार्यालय में वेबकास्टिंग के माध्यम से तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया की समीक्षा की.
राव ने कहा कि वेबकास्टिंग तकनीक का व्यापक उपयोग कर भविष्य के चुनावों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे. पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राज्यभर में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है.
पहले चरण में 11 दिसंबर को हुए मतदान में 84.28 प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि 14 दिसंबर को हुए दूसरे चरण के मतदान में 85.86 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
