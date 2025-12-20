ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पंचायत चुनाव: खूब बहाया पैसा, कई बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कारोबारी बने सरपंच

हैदराबाद: तेलंगाना में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की. कांग्रेस ने आधे से अधिक सरपंच पदों पर कब्जा जमाया. खास बात यह है कि सरपंच पदों के लिए कई रियल एस्टेट और रेत व्यापारी भी चुने गए हैं.

वैसे तो सरपंच का पद... कभी एक प्रतिष्ठित पद था जिसपर गांव में प्रभाव रखने वाले और जनता की सेवा करने वाले निर्वाचित होते थे. लेकिन समय के साथ, अब इस पद पर पैसे वालों का कब्जा होता जा रहा है. आरोप लग रहा है कि तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनावों में कई जगहों पर रियल एस्टेट और रेत के व्यापारियों ने इस पद को हथियाने के लिए वोटरों को रिश्वत दी है.

मेदक जिले के दो हजार से ज्यादा मतदाताओं वाले एक गांव में, एक कैंडिडेट जो पिछले दो चुनाव लड़कर हार गया था, उसे लोगों की हमदर्दी मिली. पूरे गांव को लगा कि इस बार उसकी जीत पक्की है. उस गांव में, जहां तीन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, एक ऐसा आदमी जिसके जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जीत गया. गांव में अफवाह है कि इस आदमी ने, जिसने रियल एस्टेट के कारोबार से बहुत पैसा कमाया था, पोलिंग से एक रात पहले हर वोट का दाम तय किया और रिजल्ट को अपने पक्ष में कर लिया.

इसी तरह आदिलाबाद जिले में, पेंगंगा नदी बेसिन (Penganga River Basin) से सटे कुछ गांवों में रेत के व्यापारियों को सरपंच चुना गया है. पहले जो सरपंच थे, उन्होंने इस धंधे को अपनी कमाई का जरिया बना लिया था और करोड़पति बन गए थे. इस बार भी कुछ रेत व्यापारी इसी पैटर्न पर चुनाव मैदान में उतरे, उन्हें लगा कि यह पद हासिल करने से उनके गैर-कानूनी धंधे को समर्थन मिलेगा. उन्होंने चुनाव में खूब खर्च किया और चुनाव जीत गए.

करीमनगर जिले में भी, गोदावरी और मनेरू नदी बेसिन के किनारे बसे गांवों में, रेत का कारोबार करने वाले और अमीर लोग ही सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि खूब पैसा खर्च करने के अलावा, कुछ गांवों में जहां उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, वहां सरपंच की सीट नीलामी से खरीदी गई.