तेलंगाना निकाय चुनाव: त्रिशंकु निगमों पर 'कब्जा' करेगी कांग्रेस, CM रेवंत रेड्डी ने नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी
तेलंगाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 66 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, जबकि BRS को 13 नगर पालिकाओं में जीत मिली.
Published : February 15, 2026 at 3:12 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं से त्रिशंकु नतीजों वाले नगर निगमों को अपने नियंत्रण में लेने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
11 फरवरी को 116 नगर पालिकाओं और सात नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार 13 फरवरी को घोषित किए गए. सत्ताधारी कांग्रेस ने 66 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, जबकि भारत राष्ट्र समिति (BRS) को 13 नगर पालिकाओं में जीत मिली. 36 नगर पालिकाओं में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इसी तरह, कांग्रेस को चार नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि CPI, AIMIM और BJP को एक-एक नगर निगम में बढ़त मिली है.
कांग्रेस सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिया है कि वे त्रिशंकु नगर पालिकाओं और निगमों पर 'नियंत्रण' करने के लिए एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ें.
खबर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को जुबली हिल्स में कैंप ऑफिस में चुनाव नतीजों की समीक्षा करने के लिए हुई मीटिंग में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा, "नगर पालिकाओं में हर वोट जरूरी है, मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सावधान रहना चाहिए, निर्दलीय उम्मीदवारों और दूसरी पार्टियों के जो लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहचानकर शामिल किया जाना चाहिए."
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नगर निकाय चुनाव में पार्टी को अच्छे नतीजे मिलने के लिए बधाई दी, वहीं मंत्रियों ने आंकड़ों के साथ बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों ने नगर पालिकाओं में रिकॉर्ड लेवल पर जीत हासिल की, जो पहले कभी नहीं हुई. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री रेड्डी को बताया कि अगर सही रणनीति के साथ त्रिशंकु नगर पालिकाओं पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कांग्रेस का 90 से अधिक नगर पालिकाओं पर कब्जा हो जाएगा.
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ उन नगर पालिकाओं को सुरक्षित करने की रणनीति पर चर्चा की, जिनमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में उन नगर पालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया, जहां त्रिशंकु नतीजे आए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर को करीमनगर नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार को जगित्याला और रायकल नगर पालिकाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है, और मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को कोठागुडेम में सीपीआई के साथ समन्वय करने और चेयरमैन का पद सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है.
मुख्यमंत्री रेड्डी ने सुझाव दिया है कि वहां के प्रभारी मंत्रियों को AIMIM और लेफ्ट पार्टियों के पार्षदों से बातचीत करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ नगर पालिकाओं में वोट बहुत जरूरी हो गए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्षदों और उनके समर्थक लोगों को तुरंत हैदराबाद या अन्य जगहों पर कैंप में शिफ्ट कर दिया जाए, जब तक कि चेयरपर्सन और मेयर का चुनाव पूरा न हो जाए.
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और राज्य में अपने पिछले दो वर्षों में आम लोगों के लिए अपनी सरकार के कल्याणकारी कामों की तारीफ की. उन्होंने कहा, "ये नतीजे इस बात का सबूत हैं कि लोगों का विकास, कल्याणकारी योजनाओं और पब्लिक गवर्नेंस पर भरोसा बढ़ा है. इसी भावना के साथ, राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विकास और कल्याणकारी प्रोग्राम को समय-समय पर लोगों तक ले जाना चाहिए."
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार, सीथक्का, कोंडा सुरेखा, वक्ति श्रीहरि, अजहरुद्दीन, विवेक, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने हिस्सा लिया. तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी ने Zoom के जरिये मीटिंग में हिस्सा लिया.
