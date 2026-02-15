ETV Bharat / bharat

तेलंगाना निकाय चुनाव: त्रिशंकु निगमों पर 'कब्जा' करेगी कांग्रेस, CM रेवंत रेड्डी ने नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

हैदराबाद: तेलंगाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं से त्रिशंकु नतीजों वाले नगर निगमों को अपने नियंत्रण में लेने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

11 फरवरी को 116 नगर पालिकाओं और सात नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार 13 फरवरी को घोषित किए गए. सत्ताधारी कांग्रेस ने 66 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, जबकि भारत राष्ट्र समिति (BRS) को 13 नगर पालिकाओं में जीत मिली. 36 नगर पालिकाओं में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इसी तरह, कांग्रेस को चार नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि CPI, AIMIM और BJP को एक-एक नगर निगम में बढ़त मिली है.

कांग्रेस सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिया है कि वे त्रिशंकु नगर पालिकाओं और निगमों पर 'नियंत्रण' करने के लिए एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ें.

खबर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को जुबली हिल्स में कैंप ऑफिस में चुनाव नतीजों की समीक्षा करने के लिए हुई मीटिंग में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा, "नगर पालिकाओं में हर वोट जरूरी है, मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सावधान रहना चाहिए, निर्दलीय उम्मीदवारों और दूसरी पार्टियों के जो लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहचानकर शामिल किया जाना चाहिए."

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नगर निकाय चुनाव में पार्टी को अच्छे नतीजे मिलने के लिए बधाई दी, वहीं मंत्रियों ने आंकड़ों के साथ बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों ने नगर पालिकाओं में रिकॉर्ड लेवल पर जीत हासिल की, जो पहले कभी नहीं हुई. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री रेड्डी को बताया कि अगर सही रणनीति के साथ त्रिशंकु नगर पालिकाओं पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कांग्रेस का 90 से अधिक नगर पालिकाओं पर कब्जा हो जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ उन नगर पालिकाओं को सुरक्षित करने की रणनीति पर चर्चा की, जिनमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में उन नगर पालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया, जहां त्रिशंकु नतीजे आए हैं.