तेलंगाना निकाय चुनाव: कांग्रेस ने राज्य में जीत हासिल की, BRS सभी 7 निगमों में हारी, BJP आगे बढ़ी
सत्ताधारी कांग्रेस ने 1,537 वार्ड जीते, बीआरएस ने 781, भाजपा ने 336, एआईएमआईएम ने 66, और निर्दलीय व अन्य ने 300 वार्ड जीते.
Published : February 14, 2026 at 10:17 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना नगर निगम चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और ज़्यादातर नगर निगमों और नगर परिषदों पर कब्जा कर लिया है. राज्य भर में कुल 2,996 वार्डों के लिए 11 फरवरी को हुए चुनावों में, जिसकी गिनती कल हुई. इसमें कांग्रेस ने 1,537 वार्ड जीते, जबकि भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने 781 वार्ड, भाजपा ने 336, एआईएमआईएम ने 66 वार्ड जीते, और 300 से ज़्यादा वार्ड निर्दलीय और दूसरों के खाते में गए.
इसमें राज्य के सात नगर निगमों के 414 डिवीजन शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस ने 190, भाजपा ने 75 और बीआरएस ने 60 सीटें जीती हैं. भारत राष्ट्र समिति (BRS), जो 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार चुनावी गिरावट का सामना कर रही है, को चुनाव नतीजों में एक और झटका लगा. राज्य बनने के बाद पहली बार वह एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई.
भाजपा, जो राज्य में बीआरएस को हटाकर मुख्य विपक्ष बनने की उम्मीद कर रही है, वह भी कोई नगर निगम नहीं जीत सकी, हालांकि उसने नगर परिषदों में कुछ जीत दर्ज की हैं. हालांकि इसने किसी भी कॉर्पोरेशन में निर्णायक बढ़त नहीं ली है, लेकिन यह निर्दलीय के समर्थन से करीमनगर में मेयर की सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है.
राज्य के छह दूसरे कॉर्पोरेशन में से कांग्रेस ने तीन में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, जबकि तीन और में बाहरी समर्थन से सत्ता पर कब्जा करने की स्थिति में आ गई है. जिन 116 म्युनिसिपल काउंसिल में चुनाव हुए, उनमें से कांग्रेस ने 66 में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन उसे भरोसा है कि वह 83 में जीत हासिल कर लेगी. इसके उलट, भाजपा ने 13 म्युनिसिपल काउंसिल जीती हैं.
परिणामों से राज्य के 33 जिलों में से 26 में कांग्रेस का प्रभुत्व दिखता है, जिसमें “संयुक्त (पूर्ववर्ती)” खम्मम (अब खम्मम और भद्राद्री कोठागुडेम) और निजामाबाद (अब निजामाबाद और कामारेड्डी) जिलों की सभी नगर परिषदें शामिल हैं.
इसने संयुक्त नलगोंडा (अब यदाद्री भुवनगिरी और सूर्यपेट) और करीमनगर (अब करीमनगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिरसिला) जिलों में से प्रत्येक में एक को छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की है. गडवाल जिले की वड्डेपल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में फॉरवर्ड ब्लॉक (FB) ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी है. पार्टियों को 116 म्युनिसिपैलिटी में 79 सीटों पर साफ बहुमत मिला है, जबकि 37 सीटों पर दोनों बराबरी पर हैं.
कांग्रेस की अभियान रणनीति कामयाब रही
सत्ताधारी कांग्रेस, जिसकी 2020 के म्युनिसिपल चुनावों में बहुत खराब गिनती थी, राज्य की 116 म्युनिसिपल काउंसिल में 52 प्रतिशत वार्ड पर कब्ज़ा कर पाई.
इसका ज़्यादातर श्रेय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है, जिन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल के आस-पास के जिलों का दौरा करके पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाया. हर दिन, वह टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रियों, नेताओं और उम्मीदवारों को अलर्ट करते थेय मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में दौड़े, और राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार किया.
बीआरएस पीछे छूट गई
बीआरएस के लिए, पार्टी चीफ और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव (KCR) म्युनिसिपल चुनाव कैंपेन से दूर रहे, वहीं इसके कार्यकारी अध्यक्ष केसीआर के बेटे के टी रामा राव (KTR) और विधायक टी हरीश राव ने दूसरे जिलों में अभियान में शुरू में शामिल होने के बजाय खुद को ज़्यादातर मेडक और करीमनगर जिलों तक ही सीमित रखा, जिससे नतीजों पर असर पड़ा.
नतीजतन, पार्टी का मुख्य अभियान मकसद पिछले दो सालों में रूलिंग पार्टी की नाकामियां बताने में कामयाब नहीं हो पाया. आखिर में उसे मेडक, वारंगल और महबूबनगर जिलों में 13 म्युनिसिपल काउंसिल और सभी म्युनिसिपल वार्ड का 27 प्रतिशत हिस्सा मिला.
आम तौर पर यह माना जाता है कि बीआरएस के तेज़ी से गिरने का कारण यह है कि वह एक पूरा एक्शन प्लान बनाने में नाकाम रहा. अब, इसके आम कार्यकर्ता नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में खराब नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, जहां इसके मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री हैं.
ऐसा माना जा रहा है कि कुछ छोटी, चुनी हुई नगर पालिकाओं तक खुद को सीमित रखने और कॉर्पोरेशन्स पर ध्यान न देकर, केटीआर ने पार्टी के पूरे कैंपेन को डुबो दिया, जबकि दूसरे सीनियर नेता जो धूल चाट गए, वे थे करीमनगर में गंगुला कमलाकर, निज़ामाबाद में वेमुला प्रशांत रेड्डी, सूर्यपेट में जगदीश रेड्डी, वानापर्थी में निरंजन रेड्डी, कोरुतला में डॉ. संजय, नरसापुर में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, संगारेड्डी में चिंता प्रभाकर.
राज्य बनने के बाद यह पहली बार है जब पार्टी एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई है. बीआरएस ने रामागुंडम, निजामाबाद, महबूबनगर, मंचेरियल, करीमनगर, नलगोंडा और कोठागुडेम कॉर्पोरेशन में अपनी पकड़ खो दी, जबकि इन सात कॉर्पोरेशन के कुल 414 डिवीजन में से उसे सिर्फ 12 प्रतिशत डिवीजन ही मिले.
116 नगर पालिकाओं में से उसने 13 में निर्णायक जीत हासिल की. अन्य नौ में उसने कांग्रेस से अधिक वार्ड जीते. लेकिन इन नगर पालिकाओं की बागडोर संभालना पदेन सदस्यों के वोटों पर निर्भर करेगा. छह और नगर पालिकाओं में बीआरएस ने कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर दी, जबकि बाकी में उसे करारी हार मिली.
ज़्यादातर निकाय और सीटें जहां बीआरएस हारी, कांग्रेस को मिलीं. कुल मिलाकर, बीआरएस के लिए एकमात्र अच्छी बात यह है कि उसने कुल 2,582 वार्ड में से लगभग 27 प्रतिशत जीते.
भाजपा: छोटे, उत्साहजनक लाभ
भाजपा की तरफ से किशन रेड्डी और संजय समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अभियान का नेतृत्व किया. राज्य में कांग्रेस की कमियों और राज्य को केंद्र की मदद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार करने के बावजूद, पार्टी 10.1 प्रतिशत वार्ड जीतने में कामयाब रही.