तेलंगाना निकाय चुनाव: कांग्रेस ने राज्य में जीत हासिल की, BRS सभी 7 निगमों में हारी, BJP आगे बढ़ी

हैदराबाद: तेलंगाना नगर निगम चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और ज़्यादातर नगर निगमों और नगर परिषदों पर कब्जा कर लिया है. राज्य भर में कुल 2,996 वार्डों के लिए 11 फरवरी को हुए चुनावों में, जिसकी गिनती कल हुई. इसमें कांग्रेस ने 1,537 वार्ड जीते, जबकि भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने 781 वार्ड, भाजपा ने 336, एआईएमआईएम ने 66 वार्ड जीते, और 300 से ज़्यादा वार्ड निर्दलीय और दूसरों के खाते में गए.

इसमें राज्य के सात नगर निगमों के 414 डिवीजन शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस ने 190, भाजपा ने 75 और बीआरएस ने 60 सीटें जीती हैं. भारत राष्ट्र समिति (BRS), जो 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार चुनावी गिरावट का सामना कर रही है, को चुनाव नतीजों में एक और झटका लगा. राज्य बनने के बाद पहली बार वह एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई.

भाजपा, जो राज्य में बीआरएस को हटाकर मुख्य विपक्ष बनने की उम्मीद कर रही है, वह भी कोई नगर निगम नहीं जीत सकी, हालांकि उसने नगर परिषदों में कुछ जीत दर्ज की हैं. हालांकि इसने किसी भी कॉर्पोरेशन में निर्णायक बढ़त नहीं ली है, लेकिन यह निर्दलीय के समर्थन से करीमनगर में मेयर की सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है.

राज्य के छह दूसरे कॉर्पोरेशन में से कांग्रेस ने तीन में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, जबकि तीन और में बाहरी समर्थन से सत्ता पर कब्जा करने की स्थिति में आ गई है. जिन 116 म्युनिसिपल काउंसिल में चुनाव हुए, उनमें से कांग्रेस ने 66 में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन उसे भरोसा है कि वह 83 में जीत हासिल कर लेगी. इसके उलट, भाजपा ने 13 म्युनिसिपल काउंसिल जीती हैं.

परिणामों से राज्य के 33 जिलों में से 26 में कांग्रेस का प्रभुत्व दिखता है, जिसमें “संयुक्त (पूर्ववर्ती)” खम्मम (अब खम्मम और भद्राद्री कोठागुडेम) और निजामाबाद (अब निजामाबाद और कामारेड्डी) जिलों की सभी नगर परिषदें शामिल हैं.

इसने संयुक्त नलगोंडा (अब यदाद्री भुवनगिरी और सूर्यपेट) और करीमनगर (अब करीमनगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिरसिला) जिलों में से प्रत्येक में एक को छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की है. गडवाल जिले की वड्डेपल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में फॉरवर्ड ब्लॉक (FB) ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी है. पार्टियों को 116 म्युनिसिपैलिटी में 79 सीटों पर साफ बहुमत मिला है, जबकि 37 सीटों पर दोनों बराबरी पर हैं.

कांग्रेस की अभियान रणनीति कामयाब रही

सत्ताधारी कांग्रेस, जिसकी 2020 के म्युनिसिपल चुनावों में बहुत खराब गिनती थी, राज्य की 116 म्युनिसिपल काउंसिल में 52 प्रतिशत वार्ड पर कब्ज़ा कर पाई.

इसका ज़्यादातर श्रेय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है, जिन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल के आस-पास के जिलों का दौरा करके पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाया. हर दिन, वह टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रियों, नेताओं और उम्मीदवारों को अलर्ट करते थेय मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में दौड़े, और राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार किया.