तेलंगाना नगर निकाय चुनाव नतीजे: कांग्रेस का दबदबा, कई नगरपालिकाओं में लहराया परचम
तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस ने ज्यादातर नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है.
Published : February 13, 2026 at 2:49 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में हुए नगर निकाय चुनाव में अब तक के नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है. अब तक जारी नतीजों में, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने नलगोंडा और करीमनगर जिलों के संयुक्त इलाकों की अधिकतर नगरपालिकाओं में परचम लहराया है. खम्मम और महबूबनगर में भी कांग्रेस ने ज्यादातर नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है. वोटों की गिनती अभी भी जारी है. एक-एक करके नतीजे सामने आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अधिकांश सीटों पर बढ़त बना रही है.
किस नगरपालिका में कौन पार्टी जीती
कांग्रेस: नेरेदुचेरला, हुजूरनगर, हलिया, कोडाद, नंदीकोंडा, चंदूर, चित्याला, भूतपुर, धर्मपुरी, भीमिंगल, बिचकुंडा, बांसवाड़ा, येलारेड्डी, चोप्पाडंडी, सुल्तानाबाद, मंथनी, मरीपेडा, दोर्नाकल, अश्वरावपेट, नारायण खेड़, अंडोल, जोगीपेट, सदाशिवपेट, हुजूराबाद, कोल्लापुर, मद्दुर, पेब्बेरू, स्टेशन घनपुर.
BRS: गड्डापोथारम, गुम्माडिला, ऐजा, तरूर (Thorrur), इब्राहिमपटनम
फॉरवर्ड ब्लॉक: वड्डेपल्ली (Vaddepalli)
फॉरवर्ड ब्लॉक (शेर का निशान) ने जोगुलम्बा गडवाल जिले की वड्डेपल्ली म्युनिसिपैलिटी जीत ली है. फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने कुल 10 वार्ड में से आठ में जीत हासिल की है. बाकी दो सीटों में से कांग्रेस और BRS ने एक-एक सीट जीती है.
कई नगर पालिकाओं में त्रिशंकु नतीजे
महबूबनगर जिले के देवरकाद्रा (Devarakadra) में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. देवरकाद्रा के 12 वार्ड में से कांग्रेस ने 6, BRS ने 4, BJP ने 1 और अन्य ने 1 जीता. महबूबाबाद जिले की केसमुद्रम नगर पालिका में किसी भी पार्टी को बढ़त नहीं मिली. कांग्रेस ने 16 में से 8 और BRS ने 8 वार्ड जीते. संगारेड्डी जिले की कोहिर नगर पालिका में कांग्रेस ने 16 में से 8 और BRS ने 5 वार्ड जीते. BJP, MIM और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक वार्ड में जीत हासिल की.
मंचेरियल जिले की क्यातनपल्ली नगरपालिका (Kyatanapalli Municipality) में कोई भी पार्टी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई. क्यातनपल्ली के 22 वार्ड में से कांग्रेस ने 7, BRS ने 10, BJP ने 1 और अन्य ने 4 वार्ड जीते. वनपर्थी (Wanaparthy) जिले की अमरचिंताला नगर पालिका में कोई भी पार्टी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई. 10 वार्ड में से कांग्रेस ने 3, BRS ने 3, BJP ने 3 और अन्य ने 1 वार्ड पर कब्जा जमाया.
20 वार्ड वाली आसिफाबाद नगरपालिका में भी त्रिशंकु नतीजे आए हैं. BRS ने 9 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 7 और अन्य ने 4. महबूबाबाद जिले की 16 वार्ड वाली केसमुद्रम नगरपालिका में टाई नतीजे आए हैं. कांग्रेस ने 8 सीटें और BRS ने 8 सीटें जीतीं.
मेदक जिले की रामायमपेट नगरपालिका के वार्ड 24 और 26 से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार, जो पति-पत्नी हैं, जीते. चित्याला के वार्ड 1 में एक ट्रांसजेंडर जीता. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे नागिला सुधाकर ने 102 वोटों से जीत हासिल की.
वहीं, जिन 7 नगर निगमों में वोटिंग हुई थी, उनके नतीजे दोपहर बाद घोषित किए जाएंगे.
