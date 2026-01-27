ETV Bharat / bharat

तेलंगाना निकाय चुनाव: 52 लाख मतदाता चुनेंगे शहरों की सरकार, जानें कब आएंगे नतीजे

रानी कुमुदिनी, राज्य चुनाव आयुक्त. ( ETV Bharat )

3 फरवरी: नाम वापस लेने की आखिरी तारीख

31 जनवरी: उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच

30 जनवरी: नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख

हैदराबादः तेलंगाना में नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने घोषणा की है कि 11 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 फरवरी को की जाएगी. राज्य की 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे. राज्य में चुनाव आचार संहिता (Election Code) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

13 फरवरी: मतगणना (नतीजों की घोषणा)

16 फरवरी: नगर पालिका अध्यक्ष (Chairman) और उपाध्यक्ष का चुनाव

16 फरवरी: नगर निगम के मेयर (Mayor) और डिप्टी मेयर का चुनाव

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन. (ETV Bharat)

कुल 52.43 लाख मतदाता: आयुक्त ने इन नगर पालिकाओं और निगमों के सभी 52.43 लाख मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें. रानी कुमुदिनी ने स्पष्ट किया कि राज्य के कुल 2,996 वार्डों और डिवीजनों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए 8,203 मतदान केंद्र और 136 मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे. चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

"ये चुनाव 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के लिए होंगे, जिनमें वे निकाय भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वे भी जो हाल ही में नए बनाए गए हैं. नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी. मतदान 11 तारीख को और मतगणना 13 तारीख को होगी."- रानी कुमुदिनी, राज्य चुनाव आयुक्त

चुनाव से जुड़े अहम आंकड़े

कुल वार्ड और डिवीजन: राज्य के कुल 2,996 वार्डों और डिवीजनों में चुनाव होंगे

कुल मतदाता: लगभग 52.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

महिला मतदाता: 26.80 लाख

26.80 लाख पुरुष मतदाता: 25.62 लाख

25.62 लाख अन्य (थर्ड जेंडर): 600

600 राज्य भर में 8,203 पोलिंग स्टेशन, 136 मतगणना केंद्र और 16,301 बैलेट बॉक्स (मतपेटियां) तैयार किए गए हैं

नगर निकाय चुनावों में विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण इस प्रकार है: बीएससी (BC) जनरल - 463, बीसी महिला - 391, एससी (SC) जनरल - 254, एससी महिला - 190, एसटी (ST) जनरल - 147, एसटी महिला - 40, जनरल वार्ड - 647, और जनरल महिला के लिए आरक्षित वार्ड - 864.

