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तेलंगाना में नया नियम संभव: शिक्षण संस्थानों में फिल्म प्रमोशन और कमर्शियल इवेंट्स पर लग सकता है बैन

उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जगह का इस्तेमाल दूसरे कमर्शियल इवेंट्स के लिए रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी.

Ban on Film Promotions in Educational Institutions in Telangana
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 1:42 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना सरकार राज्य भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिल्म प्रमोशन और कमर्शियल इवेंट पर बैन लगाने पर विचार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे इवेंट के दौरान सेफ्टी उपायों की कमी से स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ रही है.

एक मामले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने फिल्म प्रमोशन ऑर्गनाइज किया, जबकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने बिना पूरी सेफ्टी सावधानी बरते 'डांडिया' इवेंट ऑर्गनाइज किया, जिससे एक स्टूडेंट की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए.

Ban on Film Promotions in Educational Institutions in Telangana
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)

17 अक्टूबर को हैदराबाद के नादरगुल में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 'डांडिया नाइट' इवेंट के दौरान 80 फुट का टेम्पररी लाइटिंग स्ट्रक्चर गिरने से फर्स्ट ईयर के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की मौत हो गई और कम से कम 14 दूसरे घायल हो गए.

ऑफिशियल सोर्स ने कहा, 'एजुकेशनल जगहें सिर्फ एकेडमिक और स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए और उनका इस्तेमाल फिल्म प्रमोशन या दूसरे कमर्शियल इवेंट के लिए नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि छोटे लेवल के इवेंट की इजाजत हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट से उम्मीद की जाती है कि वे बड़ी भीड़ वाले किसी भी इवेंट के लिए, खासकर जब बाहरी लोगों को बुलाया गया हो, कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करेंगे.'

तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन बालकिष्टा रेड्डी ने हाल ही में सरकार को एक ड्राफ़्ट रिपोर्ट तैयार करके सौंपी है. इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट की सुरक्षा पक्का करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव है. इस बारे में जल्द ही ऑफिशियल ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है.

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