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तेलंगाना में नया नियम संभव: शिक्षण संस्थानों में फिल्म प्रमोशन और कमर्शियल इवेंट्स पर लग सकता है बैन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ( ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार राज्य भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिल्म प्रमोशन और कमर्शियल इवेंट पर बैन लगाने पर विचार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे इवेंट के दौरान सेफ्टी उपायों की कमी से स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ रही है.

एक मामले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने फिल्म प्रमोशन ऑर्गनाइज किया, जबकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने बिना पूरी सेफ्टी सावधानी बरते 'डांडिया' इवेंट ऑर्गनाइज किया, जिससे एक स्टूडेंट की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए.