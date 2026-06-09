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तेलंगाना में दिल दहला देने वाली वारदात, मासूम के साथ दरिंदगी के बाद चौथी मंजिल से नीचे फेंका

खम्मम (तेलंगाना): खम्मम शहर में 12 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फिर उसे इमारत की चौथी मंजिल से नीचे फेंकने की घटना सामने आयी है. बच्ची की रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं. खम्मम के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. वह बोल पाने की स्थिति में नहीं है.

खम्मम पुलिस के मुताबिक यह घटना 6 जून की रात की है. शहर के एक अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग दंपति चौकीदार के तौर पर काम करते हैं. करीब एक महीने पहले उनकी 12 साल की पोती वहां छुट्टियां बिताने आई थी. पुलिस ने बताया कि बच्ची को घायल अवस्था में पाया गया. बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. होश आने के बाद बच्ची ने किसी तरह घटना के बारे में जानकारी दी.

मिली जानकारी के अनुसार उसी अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति ने 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. बच्ची डर के मारे चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी ने उसे अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है. बताया जाता है कि आरोपी ड्राइवर है. उसकी उम्र करीब 45 वर्ष बतायी जाती है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.