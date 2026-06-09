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तेलंगाना में दिल दहला देने वाली वारदात, मासूम के साथ दरिंदगी के बाद चौथी मंजिल से नीचे फेंका

तेलंगाना के खम्मम शहर में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ अत्याचार और उसे इमारत की चौथी मंजिल से फेंकने का मामला सामने आया है.

Telangana Minor Girl Assaulted
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 8:53 PM IST

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खम्मम (तेलंगाना): खम्मम शहर में 12 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फिर उसे इमारत की चौथी मंजिल से नीचे फेंकने की घटना सामने आयी है. बच्ची की रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं. खम्मम के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. वह बोल पाने की स्थिति में नहीं है.

खम्मम पुलिस के मुताबिक यह घटना 6 जून की रात की है. शहर के एक अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग दंपति चौकीदार के तौर पर काम करते हैं. करीब एक महीने पहले उनकी 12 साल की पोती वहां छुट्टियां बिताने आई थी. पुलिस ने बताया कि बच्ची को घायल अवस्था में पाया गया. बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. होश आने के बाद बच्ची ने किसी तरह घटना के बारे में जानकारी दी.

मिली जानकारी के अनुसार उसी अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति ने 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. बच्ची डर के मारे चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी ने उसे अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है. बताया जाता है कि आरोपी ड्राइवर है. उसकी उम्र करीब 45 वर्ष बतायी जाती है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

एसीपी रमणामूर्ति ने घटना पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अपार्टमेंट के ही एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी.

"कल हमें एक शिकायत मिली. एक व्यक्ति ने उसी अपार्टमेंट में रहने वाली 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और उसे इमारत से नीचे फेंक दिया. यह घटना 6 जून को हुई थी. बच्ची दो दिनों तक बेहोश रही. जब कल रात उसे होश आया, तो उसने अपनी मां को इस अत्याचार के बारे में बताया. मां ने तुरंत थाने आकर शिकायत दर्ज कराई. हमने पॉक्सो (POCSO) धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं." - रमणामूर्ति, खम्मम टाउन एसीपी

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