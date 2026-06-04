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हैदराबाद : शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

हैदराबाद के अमीरपेट के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है. आग बुझाने का काम जारी है.

A massive fire broke out in a shopping complex in Ameerpet.
अमीरपेट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 2:49 PM IST

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हैदराबाद : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गुरुवार को अमीरपेट के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई. बताया जाता है कि आग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर एमएसआर फैशन स्टोर में लगी थी. इसके बाद आग धीरे-धीरे दूसरे स्टोर्स में भी फैल गई.

आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. वहीं आग लगने के बाद दूसरे स्टोर्स में मौजूद लोगों को निकाला जा रहा है. घटना की वजह से अमीरपेट में मेन रोड के पास ट्रैफिक जाम हो गया.

हैदराबाद पुलिस ने कन्फर्म किया है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर है. हैदराबाद के एक फायर ऑफिसर ने कहा, "हैदराबाद के अमीरपेट में एक हेलमेट बाजार में आग लग गई. सात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है."

इससे पहले, शुक्रवार को हैदराबाद में मसाब टैंक मेन रोड पर एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर एक गोदाम में भीषण आग लग गई थी. आग बुझाने के लिए फायरफाइटिंग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. स्थानीय पुलिस और डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (DRF) की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं. इस बीच, 14 मई को एक अलग घटना में, हैदराबाद के हयातनगर इलाके में एक फर्नीचर की दुकान में भी आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

फायर अधिकारियों के मुताबिक, दो फायर इंजन मौके पर पहुंचे और लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद सही वजह का पता चलेगा. प्रॉपर्टी के नुकसान का अभी पता नहीं चला है.

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हैदराबाद के अमीरपेट में भीषण आग
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