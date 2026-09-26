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व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में 'माओवादी' के नाम से चिपकायी चिट्ठी, अब खा रहे जेल की हवा

मेडक (तेलंगाना): सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो वायरल कर रातों-रात स्टार बनने का पागलपन अब अपराध की हदें पार करने लगा है. तेलंगाना के मेडक जिले के तूप्रान में उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर पालिका कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर माओवादियों के नाम से धमकी भरे पत्र चिपकाए गए. जांच में सामने आया कि ये कोई असली माओवादी धमकी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एआई द्वारा तैयार की गई नकली चिट्ठियां थीं.

आरोपियों की पहचान तूप्रान मंडल के नागुलपल्ली निवासी बंडा मधु और चिंताकिंदी श्रीधर के रूप में हुई है. मेडक के एसपी श्रीनिवास राव ने बताया कि बंडा हैदराबाद में पार्ट-टाइम कार ड्राइवर का काम करता है. वह इंस्टाग्राम पर 'Alexander-Vipin' नाम से एक अकाउंट और यूट्यूब पर 'Power of Money' नाम से एक चैनल चलाता है.

एसपी राव ने बताया, "उसे लगा था कि सोशल मीडिया पर माओवादियों के नाम से कोई पत्र या मैसेज शेयर करने से वह तुरंत वायरल हो जाएगा. हाल ही में, जब उसकी कार के मालिक श्रीनिवास को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मेदारम दौरे के लिए फूलों की सजावट का ठेका मिला, तो बंडा भी उनके साथ वहां गया था. वहां उसने अपने मोबाइल फोन पर एआई की मदद से माओवादियों के नाम पर एक धमकी भरा पत्र तैयार किया."

उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद बंडा ने सजावट के काम के लिए लाए गए लाल कपड़े के टुकड़े के साथ उस पत्र को मेदारम में एक सरकारी दफ्तर के गेट पर बांध दिया. एसपी ने कहा, "चूंकि उसकी पिछली कोशिशें ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींच पाई थीं, इसलिए उसने एक और धमकी भरे पत्र को वायरल करने की योजना बनाई. इस बार उसने छत्तीसगढ़ में हाल ही में 10 माओवादियों को मिली मौत की सजा की खबर का फायदा उठाने की कोशिश की."