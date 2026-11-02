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तेलंगाना: जानने वालों ने की शख्स की हत्या, 130 तोला सोना, चांदी और लाखों लेकर हुए फरार, ऐसे पकडे़ गए

तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल शहर में लूटपाट और शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. ( ETV Bharat )

चौटुप्पल: यदाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल शहर में लूटपाट और शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. ये वारदात रविवार तड़के हुई. 'शिव सत्थु' (देवता से जुड़े त्योहारों का आयोजन करने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान करने वाला) नाम के एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

अपराधियों ने चाकू घोंपकर हत्या करने से पहले उसके हाथ-पैर बांध दिए और बाद में 130 तोला सोना, 2.5 किलोग्राम चांदी और 9 लाख रुपये नकद लूट लिए. असम के रहने वाले संदिग्धों ने पीड़ित की ही कार से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लिया.

इंस्पेक्टर सतीश रेड्डी के अनुसार पीड़ित रल्लाबंदी सुधाकर स्वामी (50) चौटुप्पल के निवासी एक 'शिव सत्थु' थे. शनिवार रात 11:00 बजे उनके भतीजे गुर्रम सुरेश ने उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया. सुधाकर स्वामी ने बताया कि उनके दोस्त पवन और हर्षु असम से आए हैं और वह उनसे बात कर रहे हैं. WhatsApp मैसेज से चिंता बढ़ी आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे सुरेश को अपने चाचा के फोन से व्हाट्सऐप मैसेज मिले. मैसेज हिंदी में थे यह देखकर उसे शक हुआ, इसलिए उसने अपने चाचा के घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे. घर पहुँचने पर उसने देखा कि कार गायब थी और दरवाजा खुला हुआ था.