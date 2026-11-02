तेलंगाना: जानने वालों ने की शख्स की हत्या, 130 तोला सोना, चांदी और लाखों लेकर हुए फरार, ऐसे पकडे़ गए
पुलिस ने जीपीएस और फास्टैग नोटिफिकेशन के आधार पीड़ित की कार को ट्रैक करने के बाद दो संदिग्धों को पकड़ लिया.
Published : November 2, 2026 at 12:19 PM IST
चौटुप्पल: यदाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल शहर में लूटपाट और शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. ये वारदात रविवार तड़के हुई. 'शिव सत्थु' (देवता से जुड़े त्योहारों का आयोजन करने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान करने वाला) नाम के एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई.
अपराधियों ने चाकू घोंपकर हत्या करने से पहले उसके हाथ-पैर बांध दिए और बाद में 130 तोला सोना, 2.5 किलोग्राम चांदी और 9 लाख रुपये नकद लूट लिए. असम के रहने वाले संदिग्धों ने पीड़ित की ही कार से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लिया.
इंस्पेक्टर सतीश रेड्डी के अनुसार पीड़ित रल्लाबंदी सुधाकर स्वामी (50) चौटुप्पल के निवासी एक 'शिव सत्थु' थे. शनिवार रात 11:00 बजे उनके भतीजे गुर्रम सुरेश ने उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया. सुधाकर स्वामी ने बताया कि उनके दोस्त पवन और हर्षु असम से आए हैं और वह उनसे बात कर रहे हैं.
WhatsApp मैसेज से चिंता बढ़ी
आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे सुरेश को अपने चाचा के फोन से व्हाट्सऐप मैसेज मिले. मैसेज हिंदी में थे यह देखकर उसे शक हुआ, इसलिए उसने अपने चाचा के घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे. घर पहुँचने पर उसने देखा कि कार गायब थी और दरवाजा खुला हुआ था.
कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर सुरेश ने पुलिस अधिकारियों को बताने के लिए 112 पर डायल किया. पुलिस के साथ पहली मंजिल पर जाने पर पता चला कि सुधाकर स्वामी की हत्या कर दी गई थी. उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और उस पर चाकू के कई घाव थे.
घर से गायब चीजों में 130 तोले सोने के गहने, 2.5 किलोग्राम चांदी के गहने, 9 लाख रुपये कैश और एक आईफोन शामिल थे. आरोपी पीड़ित की ही कार में कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए. क्योंकि गाड़ी में जीपीएस सिस्टम और फास्टैग लगा था, इसलिए टोल पेमेंट के बारे में नोटिफिकेशन सुरेश के मोबाइल फोन पर भेजे जाते थे.
इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्धों का पीछा किया. खबर है कि संदिग्धों को पुलिस ने निजामाबाद जिले के बोधन में पकड़ा. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए चौटुप्पल लाया गया. पता चला है कि पीड़ित, सुधाकर स्वामी पहले भी असम में कामाख्या मंदिर के पास संदिग्धों में से एक पवन से मिला था. पवन पहले भी कई बार सुधाकर स्वामी के घर आ चुका था.
पुलिस का मानना है कि यह जानते हुए कि सुधाकर स्वामी अकेले रहते हैं और घर पर कीमती सामान और कैश रखते हैं, पवन ने हर्शु नाम के एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. सुरेश की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है.