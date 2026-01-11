ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: पिता के अनुशासन से तीनों बेटे बने डॉक्टर, अब युवाओं के प्रेरणास्रोत

सरकारी स्कूल में पढ़कर पिता के अनुशासन से तीनों बेटे बने डॉक्टर ( ETV Bharat )

ममाद: अक्सर कहा जाता है कि सफलता महान लोगों से सीखने से मिलती है लेकिन आदिलाबाद जिले के नेरादिगोंडा के तीन भाइयों के लिए प्रेरणा उन्हें अपने ही घर में मिली. अपने पिता के समर्पण को देखकर और एक-दूसरे को मोटिवेट करके, तीनों अलग-अलग फील्ड में गैजेटेड ऑफिसर बन गए. पशुपालन विभाग के रिटायर्ड ऑफिसर फजल अहमद और उनकी पत्नी अप्सरी बेगम ने अपने तीन बेटों, मुख्तार अहमद, विकार अहमद और मुश्ताक अहमद को अनुशासन, कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन जैसे अच्छे संस्कार दिए. तीनों भाइयों ने अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल से क्लास 10 तक की पढ़ाई पूरी की. अपने पिता की सच्ची सेवा और सादे जीवन को देखकर, भाइयों ने पक्के इरादे से उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का फैसला किया. आज, जब लोग उन्हें एक साथ देखते हैं, तो वे गर्व से कहते हैं कि एक ही घर में एक पशु चिकित्सक, एक पौधों का डॉक्टर और एक इंसानों का डॉक्टर रहते हैं. तीन बेटे, सभी गैजेटेड ऑफिसर अभी निर्मल में बसे हुए तीनों भाई सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं. सबसे बड़े बेटे मुख्तार अहमद ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए बीवीएससी की पढ़ाई की. दूसरे प्रयास में एग्जाम पास करने के बाद वह वेटरनरी ऑफिसर बन गए. अब नरसपुर (जी) में पोस्टेड मुख्तार कहते हैं कि उन्होंने ध्यान से प्लानिंग करके और धीरे-धीरे काम करके अपना लक्ष्य हासिल किया.