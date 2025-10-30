मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार
हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में नागराजू की 10 दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी. छुट्टी मिलने के अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई.
Published : October 30, 2025 at 3:32 PM IST
पर्वतगिरि: तेलंगाना के वरंगल जिले में एक मां ने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की और परिवार ने इलाज पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च किए. इसके बावजूद परिवार की सारी कोशिशें बेकार गईं और 33 साल के चिंतकयाला नागराजू की मृत्यु हो गई.
पीड़ित के रिश्तेदारों के अनुसार, पर्वतगिरि मंडल के वडलकोंडा गांव निवासी नागराजू कुछ समय से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनका हैदराबाद में इलाज चल रहा था. अपने बेटे को बचाने के लिए, उनकी मां सोमक्का अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आईं. हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में दस दिन पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी और दोनों को बीते सोमवार को छुट्टी दे दी गई थी. हालांकि, मंगलवार सुबह नागराजू की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई.
युवाओं में क्रोनिक किडनी रोग
नेफ्रोलॉजी की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मनीषा सहाय और उनकी टीम ने 30-40 वर्ष की आयु के लगभग 75 युवाओं पर अध्ययन किया, जो किडनी की बीमारियों के साथ उस्मानिया सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. इनमें हैदराबाद और आसपास के जिलों के मरीज शामिल थे. उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कोई समस्या नहीं थी, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, सभी मरीज क्रोनिक किडनी रोग (CKD) के साथ अस्पताल में भर्ती हुए थे.
डॉ. सहाय ने बताया कि इन मरीजों की किडनी की बायोप्सी करने पर अंदरूनी परतों में गंभीर सूजन देखी गई. ज्यादातर पीड़ित छोटे व्यापारी, ड्राइवर और अन्य छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले थे. कुछ किसानों में भी यह समस्या देखी गई है. उन्होंने बताया, "हमने अध्ययन किया है कि क्या गर्म मौसम में काम करना, वायु प्रदूषण और दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक सेवन इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं."
उन्होंने कहा कि इन कारणों पर गहन अध्ययन की जरूरत है. डॉ. सहाय ने कहा, "गुर्दे के स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, भले ही उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां न हों. ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के उद्दानम क्षेत्रों (Uddanam region) में युवाओं में गुर्दे की बीमारियां उभर रही हैं. अन्य देशों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं."
रक्तचाप और मधुमेह कंट्रोल करने की सलाह
उन्होंने कहा, "कई मामलों में, बीमारी के गंभीर होने तक लक्षण दिखाई नहीं देते. अगर कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तब भी साल में एक बार किडनी की जांच करवानी चाहिए. रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के अलावा, धूम्रपान, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए. पर्याप्त व्यायाम करें और रोजाना पौष्टिक भोजन करें. खूब पानी पिएं. बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दर्द निवारक, एंटासिड और दवाएं न खरीदें और न ही उनका इस्तेमाल करें."
