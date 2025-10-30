ETV Bharat / bharat

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

पर्वतगिरि: तेलंगाना के वरंगल जिले में एक मां ने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की और परिवार ने इलाज पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च किए. इसके बावजूद परिवार की सारी कोशिशें बेकार गईं और 33 साल के चिंतकयाला नागराजू की मृत्यु हो गई. पीड़ित के रिश्तेदारों के अनुसार, पर्वतगिरि मंडल के वडलकोंडा गांव निवासी नागराजू कुछ समय से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनका हैदराबाद में इलाज चल रहा था. अपने बेटे को बचाने के लिए, उनकी मां सोमक्का अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आईं. हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में दस दिन पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी और दोनों को बीते सोमवार को छुट्टी दे दी गई थी. हालांकि, मंगलवार सुबह नागराजू की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई. चिंतकयाला नागराजू (ETV Bharat) युवाओं में क्रोनिक किडनी रोग

नेफ्रोलॉजी की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मनीषा सहाय और उनकी टीम ने 30-40 वर्ष की आयु के लगभग 75 युवाओं पर अध्ययन किया, जो किडनी की बीमारियों के साथ उस्मानिया सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. इनमें हैदराबाद और आसपास के जिलों के मरीज शामिल थे. उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कोई समस्या नहीं थी, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, सभी मरीज क्रोनिक किडनी रोग (CKD) के साथ अस्पताल में भर्ती हुए थे.