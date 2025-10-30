ETV Bharat / bharat

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में नागराजू की 10 दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी. छुट्टी मिलने के अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई.

Telangana man died even after mother donated her kidney to save his life
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पर्वतगिरि: तेलंगाना के वरंगल जिले में एक मां ने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की और परिवार ने इलाज पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च किए. इसके बावजूद परिवार की सारी कोशिशें बेकार गईं और 33 साल के चिंतकयाला नागराजू की मृत्यु हो गई.

पीड़ित के रिश्तेदारों के अनुसार, पर्वतगिरि मंडल के वडलकोंडा गांव निवासी नागराजू कुछ समय से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनका हैदराबाद में इलाज चल रहा था. अपने बेटे को बचाने के लिए, उनकी मां सोमक्का अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आईं. हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में दस दिन पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी और दोनों को बीते सोमवार को छुट्टी दे दी गई थी. हालांकि, मंगलवार सुबह नागराजू की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई.

चिंतकयाला नागराजू
चिंतकयाला नागराजू (ETV Bharat)

युवाओं में क्रोनिक किडनी रोग
नेफ्रोलॉजी की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मनीषा सहाय और उनकी टीम ने 30-40 वर्ष की आयु के लगभग 75 युवाओं पर अध्ययन किया, जो किडनी की बीमारियों के साथ उस्मानिया सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. इनमें हैदराबाद और आसपास के जिलों के मरीज शामिल थे. उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कोई समस्या नहीं थी, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, सभी मरीज क्रोनिक किडनी रोग (CKD) के साथ अस्पताल में भर्ती हुए थे.

डॉ. सहाय ने बताया कि इन मरीजों की किडनी की बायोप्सी करने पर अंदरूनी परतों में गंभीर सूजन देखी गई. ज्यादातर पीड़ित छोटे व्यापारी, ड्राइवर और अन्य छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले थे. कुछ किसानों में भी यह समस्या देखी गई है. उन्होंने बताया, "हमने अध्ययन किया है कि क्या गर्म मौसम में काम करना, वायु प्रदूषण और दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक सेवन इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं."

उन्होंने कहा कि इन कारणों पर गहन अध्ययन की जरूरत है. डॉ. सहाय ने कहा, "गुर्दे के स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, भले ही उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां न हों. ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के उद्दानम क्षेत्रों (Uddanam region) में युवाओं में गुर्दे की बीमारियां उभर रही हैं. अन्य देशों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं."

रक्तचाप और मधुमेह कंट्रोल करने की सलाह
उन्होंने कहा, "कई मामलों में, बीमारी के गंभीर होने तक लक्षण दिखाई नहीं देते. अगर कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तब भी साल में एक बार किडनी की जांच करवानी चाहिए. रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के अलावा, धूम्रपान, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए. पर्याप्त व्यायाम करें और रोजाना पौष्टिक भोजन करें. खूब पानी पिएं. बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दर्द निवारक, एंटासिड और दवाएं न खरीदें और न ही उनका इस्तेमाल करें."

यह भी पढ़ें- Rare Atlas Moth: कर्नाटक में देखी गई दुनिया की सबसे बड़ी तितली, जानें इसकी विशेषता

TAGGED:

TELANGANA NEWS
KIDNEY DISEASE TREATMENT
KIDNEY DISEASE SYMPTOMS
क्रोनिक किडनी रोग
KIDNEY DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.