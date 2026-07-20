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नेशनल पुलिस एकेडमी में महिला ट्रेनी IPS का सेक्सुअल हैरेसमेंट, साथी पर लगाए संगीन आरोप

ट्रेनी महिला अधिकारी ने अपने ही साथी पर तमाम संगीन आरोप लगाए हैं. विस्तार से पढ़ें.

HARASSMENT OF FEMALE IPS OFFICER
नेशनल पुलिस एकेडमी में महिला ट्रेनी IPS का सेक्सुअल हैरेसमेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 9:03 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही एक ट्रेनी महिला आईपीएस (IPS) अधिकारी के साथ सैक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें सामने आई हैं. इन खबरों के बाद से ही हंगामा मच गया है. ट्रेनी महिला आईपीएस ने यह आरोप अपने ही साथी अधिकारी पर लगाए हैं.

महिला ट्रेनी अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने कई दिनों तक उसका सैक्सुअल हैरेसमेंट किया है. वहीं, मामले को तूल पकड़ता देख शनिवार देर रात अट्टापुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जानकारी के मुताबिक ट्रेनी महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाए कि उनके बाल खींचे गए और गला दबाने की भी कोशिश की गई. इतना ही नहीं, उनके गले पर चाकू भी रखा गया और भी तमाम तरह के उत्पीड़न किए गए.

इसके अलावा बिना परमीशन के उनके अंतरंग वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए और उनके पति के भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अट्टापुर पुलिस स्टेशन में यह शिकायत 18 जुलाई को दर्ज की गई है. शिकायत के मुताबिक सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही कर्नाटक की 30 साल की ट्रेनी महिला आईपीएस के लिए चुनी गई है. इसने अपने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ट्रेनी साथी उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए हैं.

ट्रेनी महिला अधिकारी का कहना है कि पिछले महीने 23 जून से आरोपी उन्हें व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू किए. इसके साथ-साथ ट्रेनिंग कर रहे दूसरे साथियों के सामने भी उसके बारे में अपमानजनक बातें कहीं. महिला की शिकायत के अनुसार उदय कृष्णा उनपर अन्य साथियों के साथ जबरन संबंध होने का भी आरोप लगाता था और उसे स्वीकार करने के लिए परेशान करता था.

आरोपी उदय कृष्णा हर समय उससे तेलुगू भाषा में ही बदतमीजी करता था. शिकायत के मुताबिक आरोपी ने जबरदस्ती उससे उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी निजी चैट दिखाने को मजबूर करने लगा. इस महीने की 8 तारीख को वह कथित तौर पर जबरदस्ती उसको अपने कमरे में खींच ले गया और मोबाइल का पासवर्ड बताने का दबाव डालने लगा. ट्रेनी महिला अधिकारी के साथ प्रताड़ना का सिलसिला यूं ही जारी रहा.

फिर अगले दिन 9 जुलाई को रात करीब 9 बजे उसने फिर जबरदस्ती करने का प्रयास किया. उसका गला दबाया गया और उस पर चाकू भी रखा गया. वहीं, 10 जुलाई 2026 की रात को ट्रेनी महिला अधिकारी संग दोबारा बदतमीजी की गई और उसका पर्सनल वीडियो बनाया. इस वीडियो को उसके पति को भेजने के लिए ब्लैकमेल भी किया गया. पुलिस की शिकायत में यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ काफी झूठी बातें भी फैलाई गई हैं.

ट्रेनी महिला अधिकारी की शिकायत पर आरोपी उदय कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

गलत आचरण के चलते एक प्रेरणा पतन में बदल गई
बता दें, आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी सिंगरायकोंडा मंडल के उल्लापलेम गांव के रहने वाले हैं. बचपन में ही उनके माता-पिता गुजर गए थे. उनकी दादी ने उन्हें पाला-पोसा और वे सरकारी स्कूल में पढ़े. उन्होंने सब्जियां बेचकर अपनी दादी का खर्चा उठाया. साल 2013 में उनका पुलिस कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हुआ और उन्होंने 2018 तक सेवा की. अपनी सेवा के दौरान, जब एक सर्कल इंस्पेक्टर (CI) ने उनके साथियों के सामने उनकी बेइज्जती की तो उन्हें बहुत दुख हुआ. यह बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाने पर, उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया. चार बार नाकामी मिलने के बावजूद, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पांचवीं कोशिश में सफल हुए, 360वीं रैंक हासिल की और कई लोगों के लिए प्रेरणा बने. उदय कृष्ण रेड्डी, जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुलिस ऑफिसर बनने वाले थे, अब सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

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