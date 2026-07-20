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नेशनल पुलिस एकेडमी में महिला ट्रेनी IPS का सेक्सुअल हैरेसमेंट, साथी पर लगाए संगीन आरोप

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही एक ट्रेनी महिला आईपीएस (IPS) अधिकारी के साथ सैक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें सामने आई हैं. इन खबरों के बाद से ही हंगामा मच गया है. ट्रेनी महिला आईपीएस ने यह आरोप अपने ही साथी अधिकारी पर लगाए हैं.

महिला ट्रेनी अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने कई दिनों तक उसका सैक्सुअल हैरेसमेंट किया है. वहीं, मामले को तूल पकड़ता देख शनिवार देर रात अट्टापुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जानकारी के मुताबिक ट्रेनी महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाए कि उनके बाल खींचे गए और गला दबाने की भी कोशिश की गई. इतना ही नहीं, उनके गले पर चाकू भी रखा गया और भी तमाम तरह के उत्पीड़न किए गए.

इसके अलावा बिना परमीशन के उनके अंतरंग वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए और उनके पति के भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अट्टापुर पुलिस स्टेशन में यह शिकायत 18 जुलाई को दर्ज की गई है. शिकायत के मुताबिक सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही कर्नाटक की 30 साल की ट्रेनी महिला आईपीएस के लिए चुनी गई है. इसने अपने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ट्रेनी साथी उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए हैं.

ट्रेनी महिला अधिकारी का कहना है कि पिछले महीने 23 जून से आरोपी उन्हें व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू किए. इसके साथ-साथ ट्रेनिंग कर रहे दूसरे साथियों के सामने भी उसके बारे में अपमानजनक बातें कहीं. महिला की शिकायत के अनुसार उदय कृष्णा उनपर अन्य साथियों के साथ जबरन संबंध होने का भी आरोप लगाता था और उसे स्वीकार करने के लिए परेशान करता था.

आरोपी उदय कृष्णा हर समय उससे तेलुगू भाषा में ही बदतमीजी करता था. शिकायत के मुताबिक आरोपी ने जबरदस्ती उससे उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी निजी चैट दिखाने को मजबूर करने लगा. इस महीने की 8 तारीख को वह कथित तौर पर जबरदस्ती उसको अपने कमरे में खींच ले गया और मोबाइल का पासवर्ड बताने का दबाव डालने लगा. ट्रेनी महिला अधिकारी के साथ प्रताड़ना का सिलसिला यूं ही जारी रहा.