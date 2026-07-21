महिला ट्रेनी IPS हैरेसमंट केस में नया मोड़: आरोपी की सुसाइड की कोशिश, जांच में अहम खुलासा
आरोपी ने एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उसने महिला ट्रेनी महिला अधिकारी समेत चार लोगों पर आरोप लगाए हैं.
Published : July 21, 2026 at 10:19 AM IST
तेलंगाना: हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी के साथ सैक्सुएल हैरेसमेंट का केस का पता चला है. इससे पहले जानकारी मिली कि सोमवार को आरोपी ट्रेनी आईपीएस अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी ने सुसाइड करने की कोशिश की.
वहीं, आज मंगलवार को इस केस ने नया मोड़ ले लिया है. बता दें, आरोपी ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी ने आत्महत्या की कोशिश की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. सोमवार को आरोपी के खिलाफ पूरे दिन अभियान चलाया गया. पुलिस ने जांच में पाया कि यह सब एक ड्रामा था और उसने सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए ऐसा किया था.
अट्टापुर पुलिस ने शनिवार रात को एक महिला ट्रेनी IPS की शिकायत के बाद केस दर्ज किया कि उदय कृष्ण रेड्डी ने नेशनल पुलिस एकेडमी में उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट किया था. इस बात से परेशान उदय कृष्ण रेड्डी रविवार को अमीरपेट में अपने रिश्तेदारों के घर गए. वहां उन्होंने बिना कुछ खाए-पिए बहुत ज्यादा शराब पी ली और बेहोश हो गए. सोमवार सुबह उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं जागे.
इस मामले पर आरोपी उदय कृष्णा के भाई प्रणय कृष्ण रेड्डी और कुछ दूसरे दोस्तों को शक गहराया कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की है क्योंकि उनके बिस्तर के पास शराब और सैनिटाइजर की बोतल मिली. यह सब देखकर वे लोग परेशान हो गए और आनन-फानन में उन्हें सुबह 9.30 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने उनके ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे. उनके खून में जहर न होने की रिपोर्ट मिलने के बाद, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी ने हैरेसमेंट केस से बचने के लिए यह नाटक रचा. ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्होंने नशे में सुसाइड नोट भी लिखा.
वहीं, दूसरी तरफ, अधिकारियों ने नेशनल पुलिस एकेडमी में हुई घटना की जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई है. रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच के तौर पर, अट्टापुर पुलिस ने नेशनल पुलिस एकेडमी के अधिकारियों से मुलाकात की. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी कब्जे में ली गई है.
आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी ने लेटर में लिखा है कि वह एक साल से एक महिला IPS ट्रेनी संग रिलेशनशिप में हैं और वह और चार अन्य लोग उनके सुसाइड की कोशिश की वजह बने. उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि उस महिला ने उनसे व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर चैट की थी. उदय के भाई प्रणय कृष्ण रेड्डी ने कहा कि उनके भाई के खिलाफ फैलाया जा रहा सारा प्रोपेगैंडा झूठा है.
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