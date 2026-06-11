हैदराबाद पुलिस ने बहु स्तरीय मार्केटिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया, छह गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि एक नई फ्रॉड कंपनी के लॉन्च होने के 18 दिनों के अंदर ही इस गैंग का भंडाफोड़ हो गया.
Published : June 11, 2026 at 10:33 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने देश भर में बहु स्तरीय मार्केटिंग स्कैम में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक, क्यूएनईटी (QNET) के नाम पर फ्रॉड करने वाले कुछ पुराने स्कैमर्स ने आईजीएनआईटीई (IGNITE) के नाम से एक और रैकेट शुरू किया है.
कंपनी के लॉन्च होने के 18 दिनों के अंदर ही गैंग का भंडाफोड़ हो गया, जिससे 5,000 करोड़ रुपये का स्कैम टल गया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, जालसाज पिछले कुछ सालों से क्यूएनईटी (QNET) को अलग-अलग नामों से फिर से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे.
18 मई को चंडीगढ़ में इंडीकनेक्ट वेंचर्स नाम की एक डमी कंपनी रजिस्टर की गई. उस कंपनी के नाम पर, आईजीएनआईटीई (IGNITE) नाम के एक चेन लिंक रैकेट को पूरे देश में फैलाने की रणनीति बनाई गई. पुलिस को पता चला कि गैंग लोगों को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल कर रहा था.
उन्होंने वाट्सऐप ग्रुप, जूम कॉल मीटिंग और पॉपुलर शॉपिंग मॉल के जरिए मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को टारगेट किया. पुलिस को पता चला कि क्यूएनईटी (QNET) गैंग ने मार्केट में सिर्फ़ 600 रुपये का एक सिंपल इलेक्ट्रिक टूथब्रश देकर मेंबरशिप फीस के नाम पर 60,000 रुपये वसूले.
जांच से पता चला कि जो लोग शामिल हुए थे, उन्हें शुरू में उम्मीद थी कि अगर वे कुछ और लोगों को भर्ती करेंगे तो उन्हें बड़ा कमीशन मिलेगा. कुछ पीड़ितों ने एसआर नगर, काचीगुडा और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशनों में उसी समय शिकायत दर्ज कराई थी, जब हैदराबाद में यह रैकेट फैल रहा था. सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने टेक्निकल सबूतों के साथ विवरण इकट्ठा किया और पाया कि यह एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी.
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि पुलिस ने केरल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक साथ छापे मारे और नेटवर्क चलाने वाले छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
सज्जनार ने कहा, "पहले उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु में यह रैकेट शुरू किया था. अब उन्होंने अपना नाम बदल लिया है और चंडीगढ़ में एक नए नाम से कंपनी शुरू करने की तैयारी में थे. जैसे ही हैदराबाद में केस रजिस्टर हुए, हमने जांच की और इस स्कैम को रोकने में कामयाब रहे."
जांच में पता चला कि पीड़ितों से इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपये विदेश भेजे जा रहे थे. इन्हें शेल कंपनियों के जरिए सात स्टेज में क्रिप्टो करेंसी में बदला गया और फिर हवाला के जरिए सीधे हांगकांग भेज दिया गया. सज्जनार ने कहा कि पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है.
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