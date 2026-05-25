हैदराबाद से यूपी का युवक गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क का आरोप
आरोपी शख्स सोशल मीडिया पर नकली हथियारों वाले वीडियो पोस्ट करता था. विस्तार से पढ़ें.
Published : May 25, 2026 at 11:45 AM IST
मेडचल: तेलंगाना के मेडचल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई (ISI) के संपर्क में था. जानकारी के मुताबिक 22 साल का आरोपी शख्स जायद खान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है. उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है.
बता दें, आरोपी जायद खान फैजल नाम के एक दोस्त के जरिए हैदराबाद आया था. वह मेडचल के मुबारक होटल में काम करता है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर नकली हथियारों वाले वीडियो पोस्ट करता था. पुलिस की जांच में उसके संदिग्ध लोगों से संपर्क होने का भी पता चला है.
जायद के वीडियो वायरल होते देखकर पाकिस्तान की जासूसी संगठन ISI के समर्थक हबीब और राणा हुसैन ने उससे संपर्क किया. उन्हें अक्सर उसकी रील पसंद आने लगीं और वे उसके संपर्क में आ गए. जायद ने उनकी प्रोफाइल भी फॉलो की. उन्होंने उसे असली बंदूकें भेजने का वादा किया.
इसी तरह, तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने भी उस पर नजर रखी, जिससे पता चला कि वह अक्सर उनके संपर्क में था. मेडचल पुलिस को जानकारी मिलने के बाद जयद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया और वॉयस कॉल, चैटिंग पहचान और स्क्रीन शॉट की पहचान की. आरोपी के पास से दो नकली पिस्तौलें बरामद हुईं. उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया.
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