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हैदराबाद से यूपी का युवक गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क का आरोप

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क के आरोप में हैदराबाद से यूपी का युवक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मेडचल: तेलंगाना के मेडचल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई (ISI) के संपर्क में था. जानकारी के मुताबिक 22 साल का आरोपी शख्स जायद खान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है. उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है.

बता दें, आरोपी जायद खान फैजल नाम के एक दोस्त के जरिए हैदराबाद आया था. वह मेडचल के मुबारक होटल में काम करता है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर नकली हथियारों वाले वीडियो पोस्ट करता था. पुलिस की जांच में उसके संदिग्ध लोगों से संपर्क होने का भी पता चला है.

जायद के वीडियो वायरल होते देखकर पाकिस्तान की जासूसी संगठन ISI के समर्थक हबीब और राणा हुसैन ने उससे संपर्क किया. उन्हें अक्सर उसकी रील पसंद आने लगीं और वे उसके संपर्क में आ गए. जायद ने उनकी प्रोफाइल भी फॉलो की. उन्होंने उसे असली बंदूकें भेजने का वादा किया.