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ये इटली में पैदा हुए लोग वंदे मातरम् का क्या सम्मान करेंगे, सोनिया गांधी पर बोले तेलंगाना विधायक टी-राजा

तेलंगाना के विधायक और राष्ट्रीय हिंदू नेता टी-राजा ने मीडिया को बताया कि कई मामलों में आतंकिवादियों को 15 साल तक जेल में रखकर खाना खिलाया जाता है और उसके बाद भी उनका जजमेंट नहीं होता. पर इस 2022 के मामले में चौंकाने वाली तेजी से सजा सुना दी गई. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं द्वारा देश में चल रहे आंदोलनों को लेकर कहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का काम है. युवाओं को मोदी जी का साथ देना चाहिए.

नर्मदापुरम : राष्ट्रीय हिंदू नेता व तेलंगाना विधायक टी-राजा ने सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, '' सोनिया गांधी इटली की पैदाइश हैं और भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानतीं. जो लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में कुछ नहीं जानते, वो लोग क्या ही इनका सम्मान करेंगे?'' टी-राजा सोमवार को मध्य प्रदेश के नर्मादपुरम पहुंचे थे. यहां उन्होंने केंद्रीय जेल में सजा काट रहे 14 गौरक्षकों से मुलाकात की. बीते दिनों सिवनी मालवा कोर्ट ने मॉबलिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ये मामला काफी चर्चित है.

नर्मदापुरम के केंद्रीय जेल से निकलने के बाद टी-राजा ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा, '' 2 अगस्त 2022 के दिन सिवनी मालवा क्षेत्र में गौ रक्षकों ने एक वाहन को रोका था, जिसमें 35-40 गाय और बछड़े भरे हुए थे. उन्हें महाराष्ट्र के अमरावती ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उस ड्राइवर के साथ कुछ विवाद हुआ. उस ड्राइवर ने भी गौ रक्षकों पर हमला करने का प्रयास किया. भीड़ बहुत थी, भीड़ में से कुछ लोगों ने भी ड्राइवर पर हमला कर दिया था. इस कारण ड्राइवर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले में कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे. कोर्ट में मामला चला जिसमें 14 रक्षकों को उम्र कैद की सजा हुई थी. तेलंगाना हो या पूरे भारत के किसी भी कोने मे हम भी छोटे से गौ सेवक हैं. भारत में कही भी गौ रक्षक को कुछ हो जाता है, तो हम छोटे से गौ रक्षक का कर्तव्य है कि उनका हाल-चाल पूछें और इसी के चलते आज जेल आना हुआ है.''

सिवनी-मालवा मॉबलिंचिंग केस की जांच में चूक हुई

टी-राजा ने कहा, '' गौ रक्षकों से मेरी मुलाकात हुई और इस विषय पर उनसे चर्चा हुई. गौ रक्षकों ने कहा कि हम में से किसी ने भी उस ड्राइवर के ऊपर हाथ नहीं उठाया. उस ड्राइवर पर किसने हमला किया था पता नहीं, हमे तब पता चला जब ड्राइवर को अस्पताल लेकर गए. मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं जांच में चूक हुई है और नाजायज तौर पर 14 गौ रक्षक को जेल में अरेस्ट करके डाला गया और उन्हें उम्रकैद दे दी गई. यह 14 लोग गरीब, बेसहारा हैं . ऐसे में हम तन मन और धन से इन 14 गौ रक्षों के साथ है. जब तक यह गौरक्षकों को जेल से बाहर नहीं निकाल देते इन गौ रक्षकों का पूरा का पूरा केस बरी नहीं कर देते, हम इनके साथ हैं और हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा.''

स्थानीय नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले टी-राजा (Etv Bharat)

आतंकिवादी मजे से खा रहे खाना, उनके केस पेंडिंग

टीराजा ने आगे कहा, '' आज तक ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है क्योंकि यह 2022 का केस है और 2026 में सजा हो गई. आज भी ऐसे बड़े-बड़े कैस हैं जो कई वर्षों से पेंडिंग हैं. ऐसे कई आतंकवादी हैं जो 10 साल और 15 15 साल जेल का खाना खा रहे हैं उनके ऊपर कभी कोई जजमेंट नहीं आया. लेकिन यह 14 गौ रक्षक पर इतना फास्ट जजमेंट आया है, जैसे फॉर्स्ट ट्रैक में कैस चलता है. ये बेहद दुखद है. न्यायपालिका पर विश्वास है कि हाई कोर्ट में सारे के सारे गौ रक्षक बारी होंगे.''

क्या था सिवनी-मालवा मॉबलिंचिंग केस

नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में 3 अगस्त 2022 को गौ तस्करी के आरोप में हुई कथित मॉबलिंचिंग की घटना में अमरावती (महाराष्ट्र) निवासी नजीर अहमद की मौत हो गई थी. घटना के करीब चार साल बाद 12 जून 2026 को सिवनी मालवा की एडीजे न्यायालय में फैसला सुनाया गया था. एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी, जिसके बाद से इस फैसले पर भी कई तरह के सवाल उठे. आरोपियों के परिजनों समेत कई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए. वहीं, अब हिंदूवादी नेता टी-राजा की भी इस मामले में एंट्री हो गई है.

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इटली की पैदाइश, वंदे मातरम् का सम्मान कैसे करेंगे?

राष्ट्रगीत के अपमान और सोनिया गांधी को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा, '' इसके बारे में हम क्या बात करें, यह लोग देश के नहीं हैं. जिनका देश की संस्कृति के बारे में पता नहीं, जिनको वंदे मातरम् के बारे में पता नहीं, जिनको राष्ट्रगान के बारे में पता नहीं वे लोग क्या इसका सम्मान करेंगे? जो इटली की पैदाइश हैं, इन पर हम लोग विश्वास ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन हां, वंदे मातरम् हमारा जो गीत है अगर उसका कोई विरोध करता है, तो प्रावधान के अनुसार उसपर कार्रवाई होनी चाहिए.