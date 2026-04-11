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टोल प्लाजा पर रुकी BMW कार पर पलटा टैंकर, तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील की मौत

टोल प्लाजा पर रुकी BMW कार पर पलटा टैंकर, तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील की मौत ( ETV Bharat )

कीसरा (एनटीआर जिला): आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में विजयवाड़ा-हैदराबाद नेशनल हाईवे पर कीसरा टोल प्लाजा पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील बोड्डुलुरी श्रीनिवास राव की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार उस समय हुआ जब राव विजयवाड़ा से हैदराबाद लौट रहे थे, जहां वह 'एपी हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन' के चुनावों में भाग लेने गए थे. श्रीनिवास राव के निधन की खबर मिलते ही कई वकील कीसरा पहुंचे.

पुलिस के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार से विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रहे राव टोल टैक्स देने के लिए एनटीआर जिले के कीसरा टोल प्लाजा पर रुके थे. ठीक उसी समय, पीछे से एक टैंकर लॉरी तेज रफ्तार में आई. ब्रेक फेल होने के कारण, टैंकर अचानक एक तरफ झुक गया और बगल में खड़ी बीएमडब्ल्यू कार पर पलट गया. 16 पहियों वाले भारी-भरकम टैंकर के गिरने से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. कार में सवार तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील बोदुलुरी श्रीनिवास राव की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के तुरंत बाद, टोल गेट के कर्मचारियों और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया. भारी क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से उन्होंने काफी मशक्कत के बाद टैंकर को एक तरफ हटाया.

मृतक श्रीनिवास राव, हैदराबाद के येल्लारेड्डीगुड़ा स्थित मूर्ति एन्क्लेव में रहते थे. हादसे के वक्त कार में वह अकेले थे. तेलंगाना एडवोकेट्स एसोसिएशन ने एडवोकेट श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.