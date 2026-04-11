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टोल प्लाजा पर रुकी BMW कार पर पलटा टैंकर, तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील की मौत

तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्रीनिवास राव 'एपी हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन' के चुनाव में भाग लेने विजयवाड़ा गए थे, लौटते समय यह हादसा हुआ.

Telangana High Court Senior Advocate Srinivasa Rao killed after tanker falls on car in Keesara of AP
टोल प्लाजा पर रुकी BMW कार पर पलटा टैंकर, तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 11:17 PM IST

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कीसरा (एनटीआर जिला): आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में विजयवाड़ा-हैदराबाद नेशनल हाईवे पर कीसरा टोल प्लाजा पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तेलंगाना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील बोड्डुलुरी श्रीनिवास राव की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार उस समय हुआ जब राव विजयवाड़ा से हैदराबाद लौट रहे थे, जहां वह 'एपी हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन' के चुनावों में भाग लेने गए थे. श्रीनिवास राव के निधन की खबर मिलते ही कई वकील कीसरा पहुंचे.

पुलिस के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार से विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रहे राव टोल टैक्स देने के लिए एनटीआर जिले के कीसरा टोल प्लाजा पर रुके थे. ठीक उसी समय, पीछे से एक टैंकर लॉरी तेज रफ्तार में आई. ब्रेक फेल होने के कारण, टैंकर अचानक एक तरफ झुक गया और बगल में खड़ी बीएमडब्ल्यू कार पर पलट गया. 16 पहियों वाले भारी-भरकम टैंकर के गिरने से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. कार में सवार तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील बोदुलुरी श्रीनिवास राव की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के तुरंत बाद, टोल गेट के कर्मचारियों और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया. भारी क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से उन्होंने काफी मशक्कत के बाद टैंकर को एक तरफ हटाया.

मृतक श्रीनिवास राव, हैदराबाद के येल्लारेड्डीगुड़ा स्थित मूर्ति एन्क्लेव में रहते थे. हादसे के वक्त कार में वह अकेले थे. तेलंगाना एडवोकेट्स एसोसिएशन ने एडवोकेट श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

उधर, विजयवाड़ा-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस हादसे के कारण ट्रैफिक पूरी तरह थम गया. वीकेंड होने की वजह से वाहनों की आवाजाही काफी अधिक थी. दुर्घटना को देखते हुए, पुलिस ने अस्थायी रूप से वाहनों को सड़क के केवल एक तरफ से निकालने के लिए डायवर्ट किया. एनटीआर जिला पुलिस कमिश्नर राजशेखर बाबू ने खुद दुर्घटना स्थल का दौरा किया और राहत कार्यों की निगरानी की.

अनगिनत मुवक्किलों को न्याय दिलाने वाले इस वरिष्ठ वकील के असामयिक निधन पर कई प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है.

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