शिरडी साईंबाबा के आशीर्वाद से मेरी हर मनोकामना पूरी होती है: जस्टिस श्रीनिवास रेड्डी
जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी ने साईंबाबा में अपनी गहरी आस्था जताई और कहा कि वह साल में दो-तीन बार दर्शन के लिए शिरडी आते हैं.
Published : June 20, 2026 at 7:34 PM IST
शिरडी (महाराष्ट्र): देश और विदेश से लाखों भक्त हर साल साईंबाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आते हैं, जिन्होंने श्रद्धा और धैर्य का गहरा संदेश दिया. अटूट विश्वास से प्रेरित होकर, भक्त साईंबाबा के चरणों में दिल खोलकर दान देते हैं.
तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी शनिवार 20 जून को शिरडी आए और साईंबाबा की समाधि पर गहरी श्रद्धा से प्रार्थना की. उन्होंने मध्याह्न आरती में भी भाग लिया. उनके दौरे के बाद, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट ने जस्टिस रेड्डी को शॉल और साईंबाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया.
साईंबाबा मंदिर में प्रार्थना के बाद 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए, जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी ने साईंबाबा में अपनी गहरी आस्था जताई. उन्होंने "श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय" का नारा लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.
जस्टिस रेड्डी ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से नियमित रूप से शिरडी आ रहे हैं. हर साल, वह नियम और भक्ति के साथ साईंबाबा को समर्पित गुरुवार का व्रत रखते हैं, और लगातार नौ गुरुवार का व्रत भी रखते हैं. यह व्रत पूरा होने पर, वह साईंबाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आते हैं. उन्होंने बताया कि वह साल में दो से तीन बार दर्शन के लिए शिरडी आते हैं.
जस्टिस रेड्डी ने कहा, "साईंबाबा के दर्शन करने पर जो शांति और सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है. जब भी मैं शिरडी जाता हूं, साईंबाबा के आशीर्वाद से मेरे दिल की हर इच्छा पूरी होती है. मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ऐसे शांत माहौल में उनका आशीर्वाद मिल रहा है."
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