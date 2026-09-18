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कांग्रेस में जाना पड़ा भारी! तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द की विधायक दनम नागेंद्र की सदस्यता

हैदराबादः तेलंगाना के खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक दनम नागेंद्र को शुक्रवार को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने दनम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के आदेश को रद्द कर दिया है.

दनम नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली अलग-अलग याचिकाएं बीजेपी विधायक दल के नेता आलेटी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर की गई थीं. याचिकाओं में कहा गया था कि नागेंद्र ने बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस में दल-बदल कर लिया था. बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था.

उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया. आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों और संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए काम किया है. उन्होंने अदालत के ध्यान में लाया कि पार्टी बदलने के संबंध में सबूत सौंपने के बावजूद, स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने सौंपे गए सबूतों पर विचार किए बिना 11 मार्च को एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें पर्याप्त सबूतों की कमी का दावा किया गया था.