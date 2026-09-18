कांग्रेस में जाना पड़ा भारी! तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द की विधायक दनम नागेंद्र की सदस्यता
नागेंद्र ने बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस में दल-बदल कर लिया था. KTR ने एक्स पर लिखा- 'सत्यमेव जयते'
Published : September 18, 2026 at 6:47 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना के खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक दनम नागेंद्र को शुक्रवार को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने दनम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के आदेश को रद्द कर दिया है.
दनम नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली अलग-अलग याचिकाएं बीजेपी विधायक दल के नेता आलेटी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर की गई थीं. याचिकाओं में कहा गया था कि नागेंद्र ने बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस में दल-बदल कर लिया था. बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था.
उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया. आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों और संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए काम किया है. उन्होंने अदालत के ध्यान में लाया कि पार्टी बदलने के संबंध में सबूत सौंपने के बावजूद, स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने सौंपे गए सबूतों पर विचार किए बिना 11 मार्च को एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें पर्याप्त सबूतों की कमी का दावा किया गया था.
स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पूरी सुनवाई करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने खैरताबाद सीट को खाली घोषित कर दिया और तदनुसार स्पीकर तथा चुनाव आयोग को सूचित कर दिया. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव (KTR) ने इस फैसले का स्वागत किया.
Satyameva Jayate !!— KTR (@KTRBRS) September 18, 2026
BRS MLA Danam Nagendar who defected to Congress got disqualified by the Hon’ble High Court today
The rest of the defectors will also meet the same fate soon
केटीआर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "सत्यमेव जयते !! कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस विधायक दनम नागेंद्र को आज माननीय हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है. पाला बदलने वाले बाकी नेताओं का भी जल्द ही यही हश्र होगा."
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