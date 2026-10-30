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हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न, आम जनजीवन अस्त-व्यस्त

हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद शहर और आसपास के इलाकों में आज शाम 5 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र ने हैदराबाद शहर पर असर डाला है. हालांकि दोपहर तक मौसम सामान्य था, लेकिन शाम 5 बजे से पूरे शहर में घने बादलों और गरज-चमक के साथ बारिश हुई.

कई दिनों के बाद हुई इस बारिश ने शहरवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. तूफान की वजह से बिजली जाने के अलावा, सड़कों पर पानी जमा हो गया है. इस कारण गाड़ी चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं.

हैदराबाद में आमतौर पर शाम को सड़कों पर भीड़ रहती है क्योंकि यह ऑफिस, स्कूल और कॉलेज के छुट्टी का समय होता है. इसके अलावा तेज हवाओं और बारिश की वजह से गाड़ी चलाने वालों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं. कंटोनमेंट इलाके से शुरू हुई बारिश कुछ ही पलों में पूरे शहर में फैल गई. तेज हवाओं, गरज और बिजली की वजह से कई इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. सबसे ज्यादा 6.8 सेंटीमीटर बारिश बहादुरपुरा में रिकॉर्ड की गई. माधापुर में 5.7 सेंटीमीटर, शेखपेट में 5.5 सेंटीमीटर, चारमीनार में 4.7 सेंटीमीटर, जुबली हिल्स में 4.4 सेंटीमीटर, अट्टापुर में 4.3 सेंटीमीटर और सिफनगर में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई. सेरिलिंगमपल्ली चुनाव क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई. मियापुर, चंदनगर, लिंगमपल्ली, गाचीबोवली, माधापुर, कोंडापुर, रायदुर्गम और दूसरे इलाकों में अचानक हुई बारिश से लोगों और गाड़ी चलाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आईटी हब माधापुर, गाचीबोवली और रायदुर्गम में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियां बहुत धीरे चल रही हैं. माधापुर-हाईटेक सिटी-केपीएचबी रूट पर माइंडस्पेस और IKEA के आस-पास के इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हो गया है. माधापुर सिटी वाइन्स के पास मेन रोड पर भारी बाढ़ का पानी आ गया है. सड़क पर पानी जमा होने की वजह से दोपहिया वाहन चलाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. भारी बारिश के कारण दिलसुख नगर से हयात नगर तक गाड़ियां धीरे-धीरे चल रही हैं. एलबी नगर जंक्शन पर भारी बारिश के पानी के कारण गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यूसुफगुडा इलाके की श्री कृष्णा नगर कॉलोनी ऊपर से आ रहे बाढ़ के पानी में डूब गई है. सारी सड़कें नहर बन गई हैं. बाढ़ का पानी बढ़ने से घरों के सामने खड़ी गाड़ियां बह गई हैं. सिकंदराबाद इलाके के बोइनपल्ली, तिरुमलगिरी, अलवाल और बेगमपेट बारिश में डूब गए हैं. पटनी, पैराडाइज, चिलकलगुडा और मारेडुपल्ली इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई में रुकावट आई.