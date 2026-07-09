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तेलंगाना हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे भागीरथ को पॉक्सो मामले में जमानत दी

हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को राहत मिली है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें पॉक्सो केस में जमानत दे दी है. सशर्त जमानत देने वाली हाई कोर्ट ने बंडी भागीरथ को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

बंडी भागीरथ की जमानत याचिका पर बहस हाल ही में खत्म होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला टाल दिया. याचिकाकर्ता के वकील टी. निरंजन रेड्डी ने दलीलें सुनते हुए कहा कि भागीरथ एक छात्र है और 45 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है.

उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हुए मामले में केस दर्ज करना अवैध है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर जमानत मिल जाती है तो वे कोर्ट की लगाई शर्तों को मानेंगे. सरकारी वकील नागेश्वर राव ने दलीलें सुनते हुए कहा कि 8 मई को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद बयान इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया था.

उन्होंने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चार्जशीट डेडलाइन के अंदर फाइल कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर जमानत देने से गवाहों पर असर पड़ेगा.