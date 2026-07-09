तेलंगाना हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे भागीरथ को पॉक्सो मामले में जमानत दी
तेलंगाना हाई कोर्ट ने बंडी भागीरथ को पॉक्सो केस में जमानत दे दी है.
Published : July 9, 2026 at 7:59 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को राहत मिली है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें पॉक्सो केस में जमानत दे दी है. सशर्त जमानत देने वाली हाई कोर्ट ने बंडी भागीरथ को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.
बंडी भागीरथ की जमानत याचिका पर बहस हाल ही में खत्म होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला टाल दिया. याचिकाकर्ता के वकील टी. निरंजन रेड्डी ने दलीलें सुनते हुए कहा कि भागीरथ एक छात्र है और 45 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है.
उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हुए मामले में केस दर्ज करना अवैध है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर जमानत मिल जाती है तो वे कोर्ट की लगाई शर्तों को मानेंगे. सरकारी वकील नागेश्वर राव ने दलीलें सुनते हुए कहा कि 8 मई को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद बयान इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया था.
उन्होंने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चार्जशीट डेडलाइन के अंदर फाइल कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर जमानत देने से गवाहों पर असर पड़ेगा.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज जस्टिस के. सुजाना ने फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया था. हाई कोर्ट ने आज भागीरथ को जमानत देने के आदेश जारी किए. लड़की की मां ने 8 मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि भागीरथ ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया.
शिकायत में कहा गया है कि बंडी भागीरथ ने 17 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, धमकी दी और उसके खिलाफ आपराधिक साजिश रची.
शिकायत में कहा गया कि भागीरथ ने लड़की को उसकी मर्जी के बिना फार्महाउस और प्राइवेट अपार्टमेंट में आने के लिए मजबूर किया. पूरी जांच के बाद पुलिस ने 16 मई को बंडी भागीरथ को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया था.
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