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तेलंगाना के राज्यपाल ने 69 फीट ऊंची खैरताबाद गणेश मूर्ति की पहली पूजा की, 30 लाख भक्तों के आने की उम्मीद

इस साल खैरताबाद की मूर्ति की थीम ‘पंचमुखी संकटहारा महा गणपति’ है. ( ETV Bharat )

इस मौके पर बोलते हुए, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू होने के बावजूद, खैरताबाद गणेश मूर्ति की पूरे देश में खास पहचान है.

खैरताबाद में 69 फीट की गणेश मूर्ति स्थापित की गई. (ETV Bharat)

राज्यपाल दंपती ने रस्में निभाईं, जबकि पुजारियों ने प्रार्थना की और उन्हें पूजा में गाइड किया. बाद में मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मूर्ति को रेशमी वस्त्र भेंट किए.

तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और उनकी पत्नी जानकी शुक्ला ने मूर्ति की पहली पूजा की. मूर्ति की पूजा से पहले राज्यपाल का मंत्री पोन्नम प्रभाकर, स्थानीय विधायक दानम नागेंद्र और खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया.

हैदराबाद: मशहूर खैरताबाद गणेश मूर्ति का सोमवार को अनावरण किया गया, जिससे शहर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई. इस साल 69 फीट ऊंची इस मूर्ति की थीम ‘पंचमुख संकटहारा महा गणपति’ है और इसमें भगवान गणेश के पांच चेहरे हैं.

उन्होंने कहा कि यह त्योहार 72 सालों से मनाया जा रहा है और उम्मीद जताई कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से लोगों की तरक्की होगी. खैरताबाद की मूर्ति की खास थीम और बड़े आकार ने सालों से देश भर से भक्तों को अपनी ओर खींचा है.

इस साल के पंचमुखी संकटहारा महा गणपति उत्सव के पहले दिन से ही दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं. आयोजकों को उम्मीद है कि इस त्यौहार के दौरान लगभग 30 लाख भक्त मूर्ति के दर्शन के लिए आएंगे.

तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और उनकी पत्नी जानकी शुक्ला ने मूर्ति की पहली पूजा की. (ETV Bharat)

भक्तों के आने-जाने के लिए खास लाइन और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. खैरताबाद इलाके के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा भी तैनात की गई है. तमिलनाडु के चिन्नास्वामी राजेंद्रन 1978 से खैरताबाद की मूर्तियां बनाने में शामिल हैं.

बड़ी मूर्तियां बनाने की परंपरा उनकी देखरेख में शुरू हुई, पहली मूर्ति 14 फीट की थी. इस साल की बड़ी मूर्ति को चार राज्यों के 150 से ज़्यादा कारीगरों ने तीन महीने में बनाया, जो 1954 से चली आ रही गणेश चतुर्थी की परंपरा को जारी रखता है.

मूर्ति बनाने की लागत भी काफी बढ़ गई है. उत्सव समिति ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले साल मूर्ति पर करीब 1.05 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि इस साल कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खर्च बढ़कर 1.20 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है.

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