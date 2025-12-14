ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पंचायत चुनाव: दूसरे चरण का मतदान संपन्न, दोपहर 2 बजे से शुरू होगी मतगणना

तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है. दोपहर 2 बजे के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे.

तेलंगाना पंचायत चुनाव (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान कराया गया. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक चली. वोटों की गिनती आज ही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे. बाद में, उप-सरपंच के चुनाव के लिए वार्ड सदस्यों के साथ मीटिंग की जाएगी.

ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 193 मंडलों में 3,911 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 29,917 वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव हुआ. प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि सरपंच पदों के लिए 12,782 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वार्ड सदस्य के लिए 71,071 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, दूसरे चरण में 38,337 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस चरण में कुल 57,22,465 मतदाता थे.

दूसरे चरण में, शुरुआत में 4,331 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने की घोषणा की गई थी. अधिकारियों ने पहले बताया था कि कुल 415 पंचायत सरपंच और 8,305 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए.

इससे पहले, 11 दिसंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में 84.28 प्रतिशत वोटिंग हुई. सत्ताधारी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने आधे से अधिक गांवों में जीत हासिल की. ​​विपक्षी BRS ने लगभग 800 गांवों में जीत हासिल की. ​​BJP ने लगभग 150 गांवों में जीत हासिल की.

तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने 25 नवंबर को ग्राम पंचायत चुनावों को तीन चरणों में कराने की घोषणा की थी. तीसरे चरण के लिए वोटिंग 17 दिसंबर को होगी.

