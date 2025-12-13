ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने 2425 सीटें जीतीं, BRS को 1168 और BJP को 189 सीट मिली

हैदराबाद: तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की. कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 4,230 सीटों में से 2,425 सीटें जीतीं. पार्टी को 57.32 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई है.

तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने उन 4,230 ग्राम पंचायत में वोटों की गिनती के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं, जहां चुनाव हुए थे. चुनाव नतीजों के अनुसार, विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने 1,168 सीटें (27.6 प्रतिशत) जीतीं. भाजपा ने 189 सीटें (4.5 प्रतिशत), सीपीएम ने 24 सीटें (0.54 प्रतिशत), सीपीआई ने 23 सीटें (0.57 प्रतिशत) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 401 सीटें (9.47 प्रतिशत) हासिल कीं.

कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने 60.69 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें निर्विरोध जीते उम्मीदवार शामिल हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने 2,567 पंचायतों में जीत का दावा किया है. सिद्दीपेट को छोड़कर सभी जिलों में कांग्रेस का दबदबा रहा. पार्टी ने नलगोंडा जिले में सबसे अधिक सीटें जीतीं, और 211 सरपंच पदों पर कब्जा जमाया.

इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने विकाराबाद (179), खम्मम (137), निजामाबाद (134), और मेदक (111) जिलों में भी 100 से अधिक सीटें जीतीं. विपक्षी BRS की तुलना में, कांग्रेस ने निजामाबाद जिले में 119 ज्यादा सीटें, नलगोंडा में 112, विकाराबाद में 108, खम्मम में 99, और जोगुलम्बा गडवाल जिले में 78 ज्यादा सीटें जीतीं.

BRS ने सिद्दीपेट में 71 सीटों पर कब्जा जमाया

बीआरएस पार्टी ने सिद्दीपेट जिले में 71 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 66 सीटें हासिल कीं. महबूबनगर, जगतियाल, कुमुरम भीम, वनपर्थी, हनमकोंडा, रंगारेड्डी और संगारेड्डी जिलों में भी बीआरएस को कांग्रेस से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा. बीआरएस को जोगुलम्बा गडवाल जिले में सबसे कम सिर्फ आठ सीटें मिलीं. जबकि मुलुगु और नारायणपेट जिलों में 10-10 सीटें जीतीं, और निजामाबाद में सिर्फ 15 सीटें जीत पाई.