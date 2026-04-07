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तेलंगाना में खुलेंगे 40 नए पेट्रोल पंप, सिर्फ महिलाएं करेंगी संचालन

तेलंगाना में खुलेंगे 40 नए पेट्रोल पंप, सिर्फ महिलाएं करेंगी संचालन ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य में 40 नए पेट्रोल पंप स्थापित करने की घोषणा की है, जिनका संचालन पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूहों (self-help groups) द्वारा किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है.

'इंद्रा महिला शक्ति' योजना के तहत शुरू की गई इस पहल को नारायणपेट और संगारेड्डी जैसी जगहों पर पहले ही सफलता मिल चुकी है, जहां महिलाओं द्वारा संचालित पेट्रोल पंप मुनाफे में चल रहे हैं.

अब राज्य में 40 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जगहों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी बड़ी तेल कंपनियों के साथ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संस्था (SERP), जो इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है, का लक्ष्य इनमें से लगभग आधे आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) को 2 जून तक चालू करना है. बता दें कि 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है.

आदिलाबाद के कैलाश नगर, कुमुरम भीम जिले के आसिफाबाद, नलगोंडा के गंडावरीगुडेम, पेद्दापल्ली के भूपतिपुरम और विकाराबाद के हकीमपेट डूडयाल जैसी जगहों पर कई नए पेट्रोल पंपों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है.