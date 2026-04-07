तेलंगाना में खुलेंगे 40 नए पेट्रोल पंप, सिर्फ महिलाएं करेंगी संचालन
तेलंगाना के विभिन्न जिलों में नए पेट्रोल पंप 'इंद्रा महिला शक्ति' योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे.
Published : April 7, 2026 at 9:31 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य में 40 नए पेट्रोल पंप स्थापित करने की घोषणा की है, जिनका संचालन पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूहों (self-help groups) द्वारा किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है.
'इंद्रा महिला शक्ति' योजना के तहत शुरू की गई इस पहल को नारायणपेट और संगारेड्डी जैसी जगहों पर पहले ही सफलता मिल चुकी है, जहां महिलाओं द्वारा संचालित पेट्रोल पंप मुनाफे में चल रहे हैं.
अब राज्य में 40 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जगहों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी बड़ी तेल कंपनियों के साथ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.
ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संस्था (SERP), जो इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है, का लक्ष्य इनमें से लगभग आधे आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) को 2 जून तक चालू करना है. बता दें कि 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है.
आदिलाबाद के कैलाश नगर, कुमुरम भीम जिले के आसिफाबाद, नलगोंडा के गंडावरीगुडेम, पेद्दापल्ली के भूपतिपुरम और विकाराबाद के हकीमपेट डूडयाल जैसी जगहों पर कई नए पेट्रोल पंपों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है.
इसके अलावा, करीमनगर, मेदक, मुलुगु, सिरसिला, भद्राद्री कोठागुडेम, हनमकोंडा, जगतियाल, जनगांव, खम्मम, महबूबनगर, मंचेरियल, मेडचल-मलकाजगिरी, नागरकुरनूल, निर्मल, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, वनपर्थी, वरंगल और यादाद्री भुवनगिरी जैसे जिला मुख्यालयों और शहरों में कई जगहों की पहचान की गई है. इन जगहों को विकास के लिए महिला संघों को सौंप दिया गया है.
निजामाबाद, सिद्दीपेट, भुवनगिरी, जयशंकर भूपालपल्ली, जोगुलाम्बा गडवाल, महबूबाबाद और सूर्यापेट जैसे जिलों में भी जमीन के टुकड़ों को चिन्हित कर लिया गया है. जल्द ही ये जगहें महिला समूहों को सौंप दी जाएंगी ताकि वहां और भी नए पेट्रोल पंप (आउटलेट्स) खोले जा सकें.
यह पहल राज्य की महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHPs) न केवल कमाई के साधन पैदा कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा और रिटेल जैसे क्षेत्रों में पुरानी बाधाओं और बेड़ियों को भी तोड़ रहे हैं.
अधिकारियों का कहना है कि इन पेट्रोल पंपों के विस्तार से जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी और पूरे तेलंगाना में महिलाओं के लिए आजीविका के स्थायी अवसर पैदा होंगे.
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