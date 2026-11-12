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बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी की तो सैलरी से कटेंगे 10 हजार रुपये! इस राज्य में लागू हो रहा नया कानून

माता पिता अनदेखी पर सैलरी कटौती. (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार एक ऐसा कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अपने बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि काटी जाएगी और यह पैसा सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. इस प्रावधान के तहत, कर्मचारी के कुल मासिक वेतन का 15 प्रतिशत या 10,000 रुपये (दोनों में से जो भी कम हो) माता-पिता को दिए जाएंगे.

सरकार ने इसके लिए पहले ही ‘तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता भरण-पोषण निगरानी अधिनियम, 2026’ (Telangana Employees’ Accountability and Parental Support Monitoring Act, 2026) लागू कर दिया है. वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग ने इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं और अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिए हैं.