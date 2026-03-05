ETV Bharat / bharat

तेलंगाना सरकार 20 लाख परिवारों के लिए मुफ्त सोलर योजना बना रही है!

राज्य सरकार ने केंद्र से पीएम सोलर पैनल स्कीम के तहत 12 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर देने की मांग की है.

Published : March 5, 2026 at 2:15 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार सभी गरीबों के घरों (रूफटॉप) पर सोलर पावर लगाने का काम कर रही है. पहले फेज में दिसंबर के आखिर तक 20 लाख घरों पर 24 हजार करोड़ रुपये की लागत से सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा है. दो साल में इसे गरीबों के सभी घरों तक बढ़ाने की प्लानिंग है.

अगर यह सफल रहा.. तो देश में पहली बार होगा कि राज्य सरकार पूरा खर्च उठाएगी और गरीबों से एक पैसा लिए बिना रूफटॉप सोलर स्कीम को लागू करेगी. इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से पीएम सोलर पैनल स्कीम के तहत कुल 24 हजार करोड़ रुपये की लागत में से 12 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर देने की रिक्वेस्ट की है. इस हद तक टेक्निकल दिक्कतों को दूर करने के लिए सहयोग की रिक्वेस्ट की है. केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री (MNRE) ने हाल ही में इन प्रपोजल पर पॉजिटिव जवाब दिया है.

पीएम सोलर पैनल के तहत एमएनआरई (MNRE) देश के एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रहा है. अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सोलर पावर लगवाता है, तो 1 किलोवाट के लिए 30 हजार रुपये, दो के लिए 60 हजार रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोवाट के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी घर के मालिक के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी.

राज्य के ऊर्जा विभाग ने एमएनआरई (MNRE) को बताया है कि यह नियम रुकावट बन गया है. राज्य सरकार ने कहा है कि वह राज्य में गरीबों के 20 लाख घरों पर प्राइवेट सोलर कंपनियों से सोलर पावर लगवाएगी. राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी उन कंपनियों के बैंक अकाउंट में भेजी जाए.

पहले से ही कुछ गांवों में कंपनियों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट के तौर पर 40 हजार घरों पर ‘सोलर’ लगाए जा रहे हैं. चूंकि वह उन कंपनियों के अकाउंट में सब्सिडी भेजने पर सहमत हो गया है, इसलिए राज्य के एनर्जी डिपार्टमेंट ने हाल ही में रिक्वेस्ट की है कि इसे 20 लाख घरों को दिया जाए.

अगर एमएनआरई इजाजत देता है तो 20 लाख घरों पर 2 किलोवाट कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाने पर हर घर पर औसतन 1.20 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसमें से 60 हजार रुपये सोलर कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे, जो 12 हजार करोड़ रुपये होते हैं.

बाकी 12 हजार करोड़ रुपये लोन के तौर पर इकट्ठा करके इसी स्कीम पर खर्च करने का प्रपोजल है. 20 लाख घरों से हर घर पर हर दिन 8 यूनिट के हिसाब से कुल 1.60 करोड़ यूनिट बिजली बनाकर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी.

अभी, डिस्कॉम (DISCOM) इसे औसतन 5 रुपये प्रति यूनिट देकर खरीद रहे हैं. इस आधार पर इन घरों से हर दिन 8 करोड़ रुपये की बिजली ग्रिड में मुफ्त आएगी, जिससे डिस्कॉम (DISCOM) पर हर महीने 240 करोड़ रुपये का बिजली खरीदने का बोझ बचेगा.

अभी सरकार गृह ज्योति स्कीम के तहत 20 लाख घरों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है और इन बिलों के तहत डिस्कॉम को हर महीने 100 करोड़ रुपये दे रही है. अनुमान है कि सोलर पैनल लगाने से न सिर्फ यह 100 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल बोझ बचेगा, बल्कि सरकार के 140 करोड़ रुपये और बचेंगे.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई:

सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई करें- https://www.pmsuryaghar.in website

अपना ई-मेल, बिजली कनेक्शन और सेलफोन नंबर डालकर रजिस्टर करें. अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके अप्लाई करें. अपनी पिछली बिजली की खपत से जुड़ी डिटेल्स डालें. ये सभी डिटेल्स डालने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर होगी.

