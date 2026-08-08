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तेलंगाना: प्राइवेट स्कूलों को फीस विवरण सरकारी वेबसाइट पर डालने का आदेश

तेलंगाना: सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर डालने का आदेश ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस को उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.

स्कूल शिक्ष निदेशक नवीन निकोलस ने शुक्रवार को कहा कि प्राइवेट स्कूलों को कक्षा के हिसाब से स्टूडेंट्स से ली जाने वाली फीस की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगा.

उन्होंने कहा कि पिछले महीने, संबंधित प्रबंधन को स्कूल की वेबसाइट पर फीस की जानकारी पोस्ट करने का निर्देश दिया गया था. अब, उन्हें तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooledu.telangana.gov.in पर पोस्ट किया जाना चाहिए, और इसके लिए एक खास सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

उन्होंने कहा कि संबंधित प्रबंधन को स्कूल गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ कक्षा के हिसाब से फीस निर्धारित करने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए. उन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (RJD) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को उन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है.