तेलंगाना: भ्रष्टाचार का अड्डा बनीं 15 चेक-पोस्ट हटाई गईं, वाहनों की आवाजाही होगी आसान

हैदराबाद: तेलंगाना के परिवहन विभाग ने राज्य भर में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की चेक-पोस्ट को बंद कर दिया है. इनमें कुल 15 चेक पोस्ट हैं, जिनमें 14 अंतरराज्यीय चौकियां शामिल हैं. हालांकि आरटीए चेक-पोस्ट को हटाने में देरी हुई है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने देरी पर नाराजगी जताई थी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नाराजगी के बाद परिवहन विभाग सक्रिय हुआ और विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकीं इन आरटीए चेक पोस्ट को हटाने का निर्णय लिया गया.

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, विशेष मुख्य सचिव विकास राज, आयुक्त रघुनंदन राव और अन्य अधिकारियों ने खैरताबाद स्थित परिवहन भवन में बैठक की. आयुक्त ने बुधवार को सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों और परिवहन उपायुक्तों को एक परिपत्र जारी कर तुरंत चेक-पोस्ट हटाने को कहा. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि चेक-पोस्ट तुरंत हटाए जाएं ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में कोई समस्या न हो.

एसीबी की रेड में भ्रष्टाचार का खुलासा

अधिकारियों ने बताया कि ये चौकियां दूसरे राज्यों से तेलंगाना में प्रवेश करने वाले वाहनों से कर वसूलने, अस्थायी परमिट जारी करने और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए स्थापित की गई हैं. इन चौकियां से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने जुलाई और अक्टूबर में छापेमारी भी की थी.

केंद्र ने स्पष्ट कर दिया था कि जीएसटी लागू होने के बाद चौकियों की जरूरत नहीं है और कई राज्यों ने इन्हें बहुत पहले ही हटा दिया है, फिर भी तेलंगाना में इस प्रक्रिया में देरी हुई. बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में राज्य में चौकियों को हटाने का फैसला लिया था.

सरकार के आदेशानुसार, चौकियों पर लगे बैरिकेड और बोर्ड हटा दिए गए हैं. नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि परमिट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं. जहां चौकियां हटाई गई हैं, वहां एएनपीआर कैमरों से निगरानी की जाएगी. परिवहन विभाग बिना परमिट के प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान के लिए ई-प्रवर्तन लागू करने की तैयारी कर रहा है.