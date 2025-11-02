तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला : पीजी मेडिकल मैनेजमेंट कोटे में 85 फीसदी स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दी
इसके साथ ही, एमक्यू-1 के अंतर्गत 374 में 318 सीटें तेलंगाना उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी. वहीं देशभर के उम्मीदवारों के लिए 56 सीटें रहेंगी.
Published : November 2, 2025 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में तेलंगाना सरकार ने शनिवार को राज्य के निजी पीजी मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन कोटे के तहत 85 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दे दी. अब तक, ये एमक्यू-1 सीटें अखिल भारतीय श्रेणी के तहत भरी जाती थीं, जो देश भर के उम्मीदवारों के लिए खुली थीं.
इस बारे में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कार्यालय ने शनिवार (1 नवंबर) को कहा, "इससे तेलंगाना के चिकित्सा जगत की दशकों पुरानी और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है. कई सालों से स्थानीय डॉक्टर और छात्र सरकारी कोटे की सीटों की सीमित उपलब्धता और निजी कॉलेजों में ऊंची फीस के बोझ की ओर इशारा करते हुए पीजी मेडिकल दाखिलों में न्याय की मांग कर रहे हैं."
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को इस मामले में तत्काल शासनादेश (GO) जारी करने के आदेश दिए हैं.
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए, तेलंगाना में 31 पीजी मेडिकल कॉलेज हैं जो 2,983 सीटें प्रदान करते हैं, जिनमें 12 सरकारी (1,472 सीटें) और 19 निजी कॉलेज (1,511 सीटें) शामिल हैं.
सरकारी कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा (AIQ) और 50 प्रतिशत सीटें सक्षम प्राधिकारी कोटा (CAQ) के अंतर्गत आती हैं, जबकि निजी कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें सीएक्यू और शेष 50 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटा (MQ) के अंतर्गत आती हैं.
पीजी मेडिकल मैनेजमेंट कोटे की 741 सीटों में से 374 एमक्यू-1 की हैं. इस नई नीति के तहत, 318 सीटें (85 प्रतिशत) अब तेलंगाना के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी और 56 सीटें (15 प्रतिशत) पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी.
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा के प्रतिनिधित्व के बाद मुख्यमंत्री रेड्डी द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय तेलंगाना के चिकित्सा समुदाय की लंबे समय से लंबित, दशकों पुरानी मांग को पूरा करता है.
कई वर्षों से स्थानीय डॉक्टर और छात्र पीजी मेडिकल प्रवेश में न्याय की मांग कर रहे हैं, तथा सरकारी कोटे की सीटों की सीमित उपलब्धता और निजी कॉलेजों में उच्च फीस के बोझ की ओर इशारा कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ ही स्वास्थ्य सचिव को तत्काल आवश्यक सरकारी आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "टीजी सरकार का ऐतिहासिक फैसला. मेडिकल पीजी प्रबंधन कोटा की 85% सीटें अब तेलंगाना के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी! इस लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार से हजारों युवा डॉक्टरों को फायदा होगा, विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी."
इस पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एक बयान में राज्य सरकार के फैसले के प्रति आभार व्यक्त किया.
