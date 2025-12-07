तेलंगाना सरकार का फैसला : राष्ट्रपति ट्रंप और रतन टाटा के नाम पर होगा हैदराबाद में सड़कों का नाम
तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में मशहूर हस्तियों के नाम पर सड़कों का नाम रखने का फैसला किया है.
Published : December 7, 2025 at 10:15 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद की प्रमुख सड़कों का नाम जाने-माने लोगों और संगठनों के नाम पर रखने का फैसला किया है.
इसमें आउटर रिंग रोड पर रविरयाला से फ्यूचर सिटी तक 100 मीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल सड़क का नाम रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया गया है. रविरयाला इंटरचेंज का नाम पहले ही टाटा इंटरचेंज रखा जा चुका है.
इसके अलावा तेलंगाना सरकार दुनिया में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भी एक सड़क का नाम रखने की योजना बना रही है.
इसी क्रम में राज्य सरकार ने हैदराबाद में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के सामने से चलने वाली मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि राज्य सरकार अंतिम निर्णय के लिए विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को पत्र लिखेगी.
हैदराबाद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का कारण
सरकार आईटी कॉरिडोर की महत्वपूर्ण सड़कों का नाम माइक्रोसॉफ्ट रोड, गूगल स्ट्रीट और विप्रो जंक्शन रखने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का मानना है कि दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों और प्रमुख कंपनियों के नाम पर सड़कों का नामकरण करने से हैदराबाद शहर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और साथ ही उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव उन सड़कों पर यात्रा करने वालों को प्रेरित करने के इरादे से रखा है.
