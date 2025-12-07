ETV Bharat / bharat

तेलंगाना सरकार का फैसला : राष्ट्रपति ट्रंप और रतन टाटा के नाम पर होगा हैदराबाद में सड़कों का नाम

राष्ट्रपति ट्रंप और रतन टाटा के नाम पर होगा हैदराबाद में सड़कों का नाम ( Eenadu )