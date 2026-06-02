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तेलंगाना के 12 साल पूरे, राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई, मुख्यमंत्री ने कहा, 'तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा राज्य'

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने गन पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की.

Revanth Reddy CM Telangana
तेलंगाना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 12:42 PM IST

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हैदराबाद : तेलंगाना आज (मंगलवार) अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है. 2 जून, 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार सुबह एक पोस्ट में तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में नवाचार और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

उन्होंने कहा, "राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं! तेलंगाना समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों से धन्य है. राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में नवाचार और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है. मैं तेलंगाना के लोगों के निरंतर विकास और खुशहाली की कामना करती हूं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं दीं. आज सुबह एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग अपनी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं.उन्होंने आगे कहा, “राज्य अपनी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है. साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक. केंद्र सरकार विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने में तेलंगाना के विकास पथ का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं.”

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, जिससे लगभग 57 वर्षों के संघर्ष के बाद यह भारतीय संघ का 29वां राज्य बना.2001 में कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व में इस आंदोलन को नई गति मिली, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति (अब बीआरएस) का गठन किया और अलग राज्य की मांग के लिए अथक अभियान चलाया. अंततः केसीआर नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और 2 जून 2014 को पदभार ग्रहण किया, ठीक उसी दिन जब यह क्षेत्र आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था. उनके योगदान की सराहना करते हुए, बीआरएस ने सोमवार को तेलुगु में एक पोस्ट में कहा, "तेलंगाना मतलब केसीआर... केसीआर मतलब तेलंगाना."

तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल्याण, शासन सुधारों और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया और कहा कि 'तेलंगाना राइजिंग - 2047' विजन के तहत राज्य "2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" की ओर अग्रसर है.

तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में रेड्डी ने कहा, "'तेलंगाना राइजिंग - 2047' योजना में तेलंगाना को न केवल राष्ट्र के भीतर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, बल्कि विश्व के लिए एक वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने की परिवर्तनकारी शक्ति है. यह योजना 2034 तक तेलंगाना को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और उसके बाद 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के सरकार के अटूट संकल्प को दर्शाती है." आवास को गरीबों के लिए सम्मान का विषय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "घर का मालिक होना गरीबों का जीवन भर का सपना होता है, क्योंकि यह उनकी आत्म-पहचान का आधार है."

राज्य की प्रमुख इंदिराम्मा आवास योजना पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, "हमने पहले वर्ष में 22,500 करोड़ रुपये आवंटित किए और 45 लाख इंदिराम्मा घरों को मंजूरी दी." उन्होंने आगे कहा कि 13 महीनों में एक लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष दो लाख 17 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे.

रेड्डी ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा उपायों का काफी विस्तार किया है. उन्होंने कहा, "हमने 15,12,000 नए राशन कार्ड जारी किए हैं और अब 30,038,000 लोग उत्तम चावल से बने भोजन का आनंद ले पा रहे हैं." उन्होंने आवास और खाद्य सुरक्षा को कल्याण के दो स्तंभों के रूप में जोड़ा. सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ते हुए, मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए कानून का जिक्र करते हुए कहा, "यह देखना वास्तव में दुखद है कि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं." श्रम सुधारों पर, उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक नए ढांचे पर प्रकाश डाला.

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